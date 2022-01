HyperX ujawnił nową linię bezprzewodowych produktów dla graczy

Nowości HyperX z CES 2022.

HyperX, dział urządzeń peryferyjnych dla graczy w HP, podczas targów CES 2022 poinformował o nowościach, które niedługo dołączą do cenionej linii produktów gamingowych.Zaprezentowane produkty HyperX obejmują bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier HyperX Cloud Alpha o czasie pracy baterii do 300 godzin, bezprzewodowy kontroler do gier HyperX Clutch oraz bezprzewodową mysz do gier Pulsefire Haste.Oprócz bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych firma HyperX ujawniła również klawiaturę Alloy Origins 65 z przełącznikami mechanicznymi HyperX Red i Aqua, gamingowy zestaw słuchawkowy Cloud II w nowej, biało-różowej odsłonie oraz zestaw słuchawkowy Cloud Core z dźwiękiem DTS Headphone:X.Producent podaje, że zestaw słuchawkowyoferuje najdłużej działający akumulator w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym do gier – aż do 300 godzin pracy na jednym ładowaniu.

HyperX Cloud Alpha Wireless

HyperX Clutch Wireless Gaming Controller

Pulsefire Haste Wireless

HyperX Alloy Origins 65

HyperX Cloud II Pink: Cloud II

HyperX Cloud Core DTS

Headset zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe dzięki technologii DTS Headphone:X 3 i wykorzystuje nową, ulepszoną technologię Dual Chamber Technology oraz 50-milimetrowe przetworniki HyperX, które charakteryzują się smuklejszą i lżejszą konstrukcją, zachowując przy tym dźwięk i wydajność oryginalnej wersji przewodowej. Sprzęt ma być dostępny w Q1 2022 w cenie $199.99.Nowością w ofercie firmy jest. Kontroler HyperX Clutch Wireless zapewnia bezprzewodową obsługę urządzeń mobilnych z systemem Android za pośrednictwem technologii Bluetooth 4.2 lub odbiornika bezprzewodowego 2,4 GHz.W zestawie znajduje się przewód USB-C/USB-A, który umożliwia przewodowe połączenie z komputerem PC, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni korzystać z gier w chmurze za pośrednictwem wielu urządzeń. Bezprzewodowy kontroler Clutch posiada odłączany i regulowany klips na telefon komórkowy, który rozszerza się z 41 mm do 86 mm, oraz wbudowany akumulator oferujący do 19 godzin pracy na jednym ładowaniu. Cena? $49.99.Nie zabrakło też nowej myszy. Wzastosowano ultralekką konstrukcję sześciokątnej powłoki, która dzięki swej lekkości zapewnia szybsze ruchy i zwiększoną wentylację. Mysz oferuje technologię bezprzewodową klasy gamingowej z niskim opóźnieniem, które działa na niezawodnej częstotliwości 2,4 GHz i charakteryzuje się długotrwałą żywotnością baterii do 100 godzin na jednym ładowaniu. Mysz bezprzewodowa Pulsefire Haste posiada sześć programowalnych przycisków z wbudowaną pamięcią i wykorzystuje mikroprzełączniki TTC Golden micro dustproof o wytrzymałości do 80 milionów kliknięć.Mysz jest również zabezpieczona przed kurzem i posiada klasę wodoodporności IP55. Dodatkowo wyposażona jest w ślizgacze z czystego, pierwotnego PTFE o niskim współczynniku tarcia. W zestawie znajduje się taśma antypoślizgowa do naklejenia po obu stronach myszy oraz na lewym i prawym przycisku myszy, a także zapasowy zestaw ślizgaczy PTFE. Mysz jest konfigurowalna za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY i umożliwia użytkownikom personalizację ustawień DPI, oświetlenia RGB, przypisania przycisków oraz makr. Cena ustalona została na poziomie €99.99, a sprzęt trafi do sklepów w lutym 2022.Miłośników gier na PC z pewnością zainteresuje klawiatura mechanicznao rozmiarze zaledwie 65% względem klasycznych modeli. Klawiaturę wyposażono w trwałe przełączniki mechaniczne HyperX, a ich żywotność oceniono na 80 milionów kliknięć. Klawiatura zawiera podświetlane klawisze RGB z wyeksponowanymi diodami LED, które zapewniają jaśniejsze podświetlenie z efektami świetlnymi i pięcioma regulowanymi poziomami jasności.Origins 65 wykorzystuje najwyższej jakości nasadki klawiszy PBT z drugorzędnymi funkcjami klawiszy. Oprogramowanie HyperX NGENUITY pozwala użytkownikom spersonalizować oświetlenie, 6 trybów gry i ustawienia makr, a wbudowana pamięć oferuje możliwość zapisania do trzech profili. Klawiatura jest dostępna z przełącznikami liniowymi HyperX Red lub HyperX Aqua. Klawiatura mechaniczna Alloy Origins 65 bęzie dostępna w lutym 2022 w cenie €119.99.A może coś różowego?wykorzystuje zaawansowany kontroler audio, który oferuje wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1. Słuchawki wyposażone są w charakterystyczną dla HyperX piankę zapamiętującą kształt głowy w okolicy ucha, nauszniki pokryte wysokiej jakości imitacją skóry i wytrzymałą aluminiową ramą, której to elementy zapewniają wytrzymałość, stabilność i najwyższy komfort podczas długich rozgrywek.Zaawansowane opcje modułu sterowania audio zapewniają wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 z niezależną regulacją głośności dźwięku i mikrofonu. Gracze mogą łatwo włączyć wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 za naciśnięciem jednego przycisku. Zestaw słuchawkowy wykorzystuje specjalnie 53-milimetrowe przetworniki, które oferują bogaty, czysty dźwięk. Zestaw jest kompatybilny z wieloma urządzeniami9 i wykorzystuje odłączany mikrofon z redukcją szumów, który zapewnia wyraźniejszą jakość głosu, dźwięków z gier i redukcję szumów. Cloud II łączy w sobie nową, świeżą kolorystykę różowo-białą z charakterystycznym dla HyperX komfortem i dźwiękiem. Zestaw będzie dostępny w lutym 2022 w cenie €99.99.W ofercie popularnej marki pojawi się też zestaw słuchawkowy. Słuchawki zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wciągających wrażeń dźwiękowych w grze dzięki technologii DTS Headphone:X 3, która oferuje dokładną przestrzenną obróbkę dźwięku 3D.Wygodę zapewnia wytrzymała aluminiowa rama, regulowany pałąk oraz nauszniki stworzone z charakterystycznej pianki zapamiętującą kształt ucha i miękkiej imitacji skóry. Zestaw słuchawkowy wyposażony jest w odłączany mikrofon z redukcją szumów, który posiada certyfikaty Discord i TeamSpeak. Słuchawki trafią do sprzedaży w tym kwartale w cenie €79.99.Źródło: HyperX