OnePlus 10 Pro oficjalnie zaprezentowany, ale premiera dopiero za tydzień

Przynajmniej potwierdzono wygląd.

Źródło: OnePlus



Zdjęcia potwierdzają wszystkie dotychczasowe podejrzenia - aparaty zostały wykonane przy współpracy z firmą Hasselblad, a na dużej wyspie po lewej stronie tylnego panelu znajdziemy trzy sensory i lampę błyskową.



Ciągle nie jest to jednak oficjalna premiera - OnePlus postanowił w tym roku dawkować emocje i szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej zostaną przedstawione dopiero za tydzień, czyli 11 stycznia. Wtedy zapewne poznamy też ceny, dostępność i całą resztę istotnych informacji.





Czy pod względem specyfikacji coś może nas zaskoczyć?

Seria OnePlus 10 dosyć często pojawiała się w przeciekach pod koniec ubiegłego roku. W związku z tym, mamy już zarys całej specyfikacji i nie powinna ona dużo różnić się w finalnym produkcie. Potwierdzenie słuszności wcześniejszych danych pojawiło się też dzisiaj w bazie TENAA



Oto, czym ma charakteryzować się OnePlus 10 Pro:



6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+, odświeżanie 120 Hz

procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB RAM LPDDR5 i 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1

trzy aparaty: główny 50 MP ze stabilizacją optyczną + 48 MP szeroki kąt + 8 MP z teleobiektywem

bateria 5000 mAh z przewodowym ładowaniem 80W i 50W bezprzewodowym

OxygenOS 12 z Android 12

wymiary 163 × 73,9 × 8,55 mm i waga 200,5 g.

Źródło:



Dzisiejszy dzień dostarcza sporo wrażeń fanom mobilnych technologii. Zaprezentowano między innymi długo wyczekiwany model Samsunga - Galaxy S21 FE , a także flagowca Realme - model GT 2. Swoją cegiełkę dołożył też OnePlus, który udostępnił grafiki przedstawiające model 10 Pro.Komplet zdjęć przedstawia urządzenie pod różnymi kątami i w różnych wersjach kolorystycznych. Wzornictwo smartfona nie jest zbyt dużym zaskoczeniem, bo przecieki dostępne w sieci już od kilku tygodni okazały się być prawdziwe. Na grafikach prasowych model prezentuje się jednak urokliwie i w przeciwieństwie do zeszłorocznych sprzętów, wydaje się mieć nieco więcej własnego charakteru. Przynajmniej, nie pomylimy go z żadnym innym telefonem, jaki jest obecnie dostępny na rynku, a w dzisiejszych czasach to już całkiem sporo.