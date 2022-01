Ta karta graficzna będzie mogła (teoretycznie) pożreć 1275W mocy. Jak to możliwe?

Konstrukcja od EVGA.

NVIDIA już niebawem zaprezentuje swoją nową, długo wyczekiwaną kartę graficzną GeForce RTX 3090 Ti. Najpewniej sama premiera odbędzie się podczas trwających targów CES 2022 w amerykańskim Las Vegas.Partnerzy amerykańskiego giganta przygotowują już swoje wersje wspomnianej karty graficznej. Jednostka RTX 3090 Ti od EVGA w wersji Kingpin będzie mogła (teoretycznie) pobrać kosmiczną ilość mocy - prawie 1300W. Jest jednak spore "ale".Szczegóły karty przygotowywanej przez firmę EVGA przedostały się do sieci. Okazuje się, że samo GPU będzie wymagało do działania podwójnych, 12-pinowych złączy zasilania, które jak zauważył serwis VideoCardz będą w tym przypadku oparte na złączu PCIe Gen 5.0. Sama karta

fot. EVGA

O ile pojedyncza wtyczka pozwoli modelowi RTX 3090 Ti Kingpin na działanie z maksymalną mocą 600W, tak teoretycznie wykorzystanie podwójnych, 12-pinowych złączy pozwoli karcie pobrać kolosalne 1275W mocy.Jest mało prawdopodobne (a w praktyce niemal niemożliwe), że sama karta osiągnie poziom 1,3kW w realnym użytkowaniu, ale nadal stanowi to o prawie 750W więcej niż w przypadku bazowej konfiguracji opierającej się o 3x 8 pin z mocą na poziomie 525W. Wyniki poboru mocy na poziomie 600W+ możemy oglądać raczej jedynie wśród overclockerów i specjalnie skonstruowanych modów. Przeciętny pecet wysiadłby pod kątem chłodzenia podczas pracy na takich wartościach.Przypomnijmy, że oryginalny RTX 3090 ma TDP na poziomie 350W, konstrukcja od EVGA może zadebiutować więc z TDP na poziomie około 450-500W. To nadal sporo. Maksymalna moc 1,3kW wygląda w tym przypadku fajnie tylko "na papierze".Niektóre z plotek sugerowały, iż GeForce RTX 3090 Ti będzie korzystać z pamięci GDDRX6 nowej generacji, zapewniając użytkownikom przepustowość na poziomie 1 TBps. Niektóre źródła wskazują na to, że RTX 3090 Ti może być pierwszą kartą NVIDII, która będzie w pełni wykorzystywała moc procesora graficznego GA102 z 10752 rdzeniami CUDA.Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na premierę. Nawet nie chce myśleć, jak będzie musiało pocić się chłodzenie, aby obsłużyć w pełni standardową moc proponowaną przez opisywany model Kingpin.Źródło: VideoCardz / fot. EVGA