Garmin Venu 2 Plus i Vivomove Sport z funkcjami nie tylko dla maniaków sportu

Zegarki marki Garmin przez lata kojarzyły się z czasomierzami dla sportowców - niezbyt pięknymi, za to o doskonałych funkcjach uprzyjemniających treningi. Z czasem producent zaczął rozbudowywać swoją ofertę o zegarki o wiele zgrabniejsze, wciąż zapewniające jakość opcji sportowych, z których słynie Gamin. Doskonałymi przykładami takich smartwatchy są nowozaprezentowane Garmin Venu 2 Plus i Vivomove Sport, debiutujące z garścią przydatnych funkcji, również pozasportowych.Garmin Venu 2 zadebiutował w kwietniu ubiegłego roku, ale producent stwierdził najwyraźniej, że czegoś mu brakowało. Garmin Venu 2 Plus to model wzbogacony o głośnik i mikrofon, umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych wprost z nadgarstka. Przez głośnik odczytywane są również informacje o treningu, co jest szalenie przydatne na przykład w trakcie intensywnego wysiłku. Co więcej, Venu 2 Plus współpracuje z dowolnym asystentem zainstalowanym na sparowanym smartfonie.

Garmin Vivomove Sport to interesująca hybryda

Garmin Venu 2 Plus. | Źródło: GarminVenu 2 Plus ma kopertę o średnicy 43 mm, plasującą się pomiędzy 45-milimetrową kopertą Venu 2 oraz 40-milimetrową w Venu 2S. Cechuje go nieco krótszy czas działania na baterii (ok. 9 dni w trybie smartwatcha) oraz maksymalnie 8 godzin działania w trybie GPS i słuchania muzyki. Biorąc pod uwagę obecność pięknego, dotykowego i kolorowego wyświetlacza AMOLED typu always-on (zawsze włączony) to naprawdę imponujący rezultat.Nie zabrakło sporej liczby trybów sportowych oraz ciekawej opcji prezentowania 75 gotowych animacji treningowych cardio, jogi, ćwiczeń siłowych, HIIT i pilates, które nauczą użytkownika prawidłowej techniki z ekranu zegarka. Tak, z poziomu zegarka da się też odtwarzać muzykę i przesyłać ją na słuchawki, a sprzęt oferuje możliwość skorzystania z płatności Garmin Pay.Garmin Venu 2 Plus. | Źródło: GarminWspomnę też o funkcji LiveTrack, pozwalającej bliskim śledzić aktywność i położenie użytkownika podczas aktywności na zewnątrz w czasie rzeczywistym, o ile sparowany smartfon znajduje się w pobliżu.Sugerowana cena Garmin Venu 2 Plus to 449,99 euro, czyli ok. 2055 złotych.Garmin Vivomove Sport to z pozoru zegarek klasyczny, ze wskazówkami. Wprawne oko w mig dostrzeże jednak, że tarcza smarwatcha jest w istocie cyfrowym wyświetlaczem, pojawiającym się tylko wtedy, gdy użytkownik tego zechce.Garmin Vivomove Sport. | Źródło: GarminUrządzenie ma być jednym z najtańszym urządzeń w ofercie producenta, przeznaczonym nie dla maniaków sportu, a raczej osób zainteresowanych podstawowymi pomiarami aktywności. GPS jest tu na przykład obecny wyłącznie poprzez sparowany smartfon. Garmin Vivomove Sport oferuje wbudowane aplikacje sportowe do jogi, ćwiczeń siłowych, pilatesu, cardio, bieżni, jazdy na rowerze i innych rodzajów aktywności.Garmin Vivomove Sport. | Źródło: GarminZegarek mierzy tętno, liczbę kroków, spalonych kalorii, jakość snu i natlenienie krwi oraz jest w stanie ostrzegać przed niepokojącym rytmem serca, czy też pomagać paniom śledzić cykl menstruacyjny. Miłym dodatkiem jest funkcja monitorowania energii o nazwie Body Battery.Sugerowana cena Garmin Vivomove Sport wynosi 179,99 euro, czyli ok. 822 złote.Źródło: Garmin