Rusza sprzedaż moto g71 5G. Ciekawy średniak z ekranem OLED

Kolejny smartfon Motorola na polskim rynku.

50 MP sensor (f/1.8, 1.28um) | Quad Pixel technology | PDAF

8MP (f/2.2, 1.12um) | depth | 118° ultra-wide angle

2MP (f/2.4, 1.75um) | macro

16MP (f/2.2, 1.0um) - kamerka do selfie

moto g71 5G - cena i dostępność

Motorola oferuje na polskim rynku całkiem pokaźne portfolio smartfonów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzać kolejne modele. Marka należąca do Lenovo naprawdę dobrze czuje się na średniej i budżetowej półce i to właśnie w tych segmentach znajdziemy najwięcej urządzeń.Na rynku debiutuje właśnie kolejny ciekawy smartfon, którego wyróżnikiem jestoraz łączność 5G. Poznajcie moto g71 5G.Na froncie znajdziemy ekran wykonany w technologii OLED o rozdzielczości FHD+ i przekątnej 6,4”. Szkoda, że podobnego panelu zabrakło w testowanej przez nas niedawno moto G200 z flagowym procesorem. Zabrakło natomiast wysokiej częstotliwości odświeżania, ekran w moto g71 5G ma zaledwie 60 Hz.Smartfon zasilany jest przez procesor Snapdragon 695 znany również z Honor X30. Chip współpracuje z układem graficznym Adreno 619, a na pokładzie znajdziemy też 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej. Jak przystało na smartfon z rodziny moto, nie zabrakło pojemnej baterii, której pojemność to aż 5000 mAh. Wraz ze smartfonem w zestawie znajduje się również ładowarka TurboPower 30, która w 30 minut uzupełnia zapas energii do 50%.Za zdjęcia odpowiada zestaw aparatów:Model moto g71 5G w wersji pamięciowej 6/128 GB z systemem Android 11 pojawi się w trzech kolorach: morskim, arktycznym niebieskim oraz czarnym w rekomendowanej. Dostępny będzie w ofercie operatorów sieci Plus i Play oraz na stronie producenta.Źródło: moto