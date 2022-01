Samsung Galaxy S21 FE 5G zaprezentowany. Rusza przedsprzedaż, cena nie zachwyca

S21 FE 5G oficjalnie.

Samsung Galaxy S21 FE 5G - cena i dostępność

Samsung Galaxy S20 FE odniósł naprawdę duży sukces, zatem nic dziwnego, że rynek z niecierpliwością oczekiwał debiutuj jego następcy. Koreański producent zaprezentował właśnie- flagowy smartfon zaprojektowany dla wszystkich fanów.Jak informuje Samsung, nowy smartfon oferuje ulubione przez fanów funkcje premium znane z linii Galaxy S21. Urządzenie wyposażono w procesor– ten sam, który zastosowano w serii najnowszych foldów. Na froncie znajdziemy chroniony szkłem Gorilla Glass Victus 6,4-calowy wyświetlacz FHD+ Dynamic AMOLED 2X wspierający częstotliwość odświeżania 120 Hz.Podobnie jak w poprzedniku, obudowa posiada certyfikat wodoodporności. Sprzęt trzeba pochwalić za smukłość, obudowa ma 7,9 mm grubości, a całość waży 177 gramów.Na polskim rynku oferowana jest wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej (bez możliwości rozbudowy). Baterię o pojemności 4500 mAh naładujemy ładowarką o mocy 25 W, która niestety sprzedawana jest osobno. Smartfon wspiera też ładowanie bezprzewodowe 15 W. Co znajdziemy w opakowaniu? Galaxy S21 FE 5G, kabel do przesyłu danych USB typu C, igłę do wyjmowania tacki karty SIM i skróconą instrukcję obsługi.Producent zadbał oczywiście o najnowsze standardy łączności, jak 5G, Bluetooth 5.0, NFC. Są też wbudowane głośniki stereo.Za zdjęcia odpowiada aparat z obiektywem ultraszerokokątnym 12MP (F2.2, FOV 123˚), aparat z obiektywem szerokokątnym 12MP (Dual Pixel AF, optyczna stabilizacja obrazu, F1.8), aparat z teleobiektywem x3 8MP (30-krotny Space Zoom, F2.4) oraz aparat do selfie 32MP (F2.2, FOV 81˚).Przedsprzedaż Galaxy S21 FE 5G ruszyła 4 stycznia, a urządzenie zadebiutuje w regularnej sprzedaży już 11 stycznia. Pierwsi klienci, którzy zdecydują się na zakup Galaxy S21 FE 5G, będą mogli skorzystać z oferty specjalnej i otrzymać prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds2.Promocja rusza 4 stycznia 2022 i potrwa do 18 stycznia 2022 lub do wyczerpania puli prezentów.Ile trzeba zapłacić za Galaxy S21 FE 5G? Wersjazostała wyceniona w Polsce na. To sporo, zważywszy, że wiele flagowców z 2021 roku mocno potaniała. Przykład? OnePlus 9 Pro 5G 8/128GB można kupić za 3299 zł, a Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB - 2999 zł.