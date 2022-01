OnePlus zaskakuje. Ciekawy model 9RT trafi do Europy

Długo po chińskiej premierze.

Źródło: OnePlus



Idealny wybór dla graczy?

OnePlus 9RT jest pod względem specyfikacji bardzo podobny do



Warto zwrócić też uwagę na wyższą częstotliwość próbkowania dotyku. W OnePlus 9 Pro ma ona maksymalną wartość 240 Hz, a w 9RT jest to aż 600 Hz. To także funkcja, która przyda się graczom.



Poza tym, OnePlus 9RT jest zbliżony wyglądem i funkcjonalnością do podstawowych modeli serii 9. Mamy tutaj Snapdragona 888, 8 lub 12 GB pamięci RAM, 6,62 - calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400, Androida 11 z nakładką ColorOS 11 i baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Jest też potrójny aparat składający się z jednostek: 50 Mpix (Sony IMX766) + 16 Mpix ultraszerokokątny + 2 Mpix (makro).



Można spodziewać się, że OnePlus 9RT będzie nieco tańszy od 9 Pro, bo tak było w momencie chińskiej premiery. Przecieki mówią o cenie 549 euro, jednak nie jest to potwierdzona informacja.



Źródło:



OnePlus 9RT jest pod względem specyfikacji bardzo podobny do 9 Pro . Tak naprawdę wyróżnia go jedynie kilka cech - ma delikatnie mniejszy ekran z niższą rozdzielczością, inny aparat (bez brandingu Hasselblad) i inny system chłodzenia. Ta ostatnia cecha, czyli system “Space Cooling” sprawia, że smartfon ma nagrzewać się o 20 procent mniej, a co za tym idzie, będzie lepszym rozwiązaniem dla graczy, niż oryginalna seria 9.Warto zwrócić też uwagę na wyższą częstotliwość próbkowania dotyku. W OnePlus 9 Pro ma ona maksymalną wartość 240 Hz, a w 9RT jest to aż 600 Hz. To także funkcja, która przyda się graczom.Poza tym, OnePlus 9RT jest zbliżony wyglądem i funkcjonalnością do podstawowych modeli serii 9. Mamy tutaj Snapdragona 888, 8 lub 12 GB pamięci RAM, 6,62 - calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400, Androida 11 z nakładką ColorOS 11 i baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Jest też potrójny aparat składający się z jednostek: 50 Mpix (Sony IMX766) + 16 Mpix ultraszerokokątny + 2 Mpix (makro).Można spodziewać się, że OnePlus 9RT będzie nieco tańszy od 9 Pro, bo tak było w momencie chińskiej premiery. Przecieki mówią o cenie 549 euro, jednak nie jest to potwierdzona informacja.Źródło: Gsmarena / fot. tyt. OnePlus

OnePlus 9RT to nieco odmieniona wersja zeszłorocznego flagowca, która została zaprezentowana we wrześniu. Od początku był to jednak model przeznaczony głównie na rynek chiński i nikt specjalnie nie podejrzewał, że firma zechce wprowadzić go do innych krajów, szczególnie dobrych kilka miesięcy po premierze. A jednak, właśnie ogłoszono, że zbliża się globalna prezentacja tego urządzenia.Firma udostępniła krótki film promocyjny na Twitterze. Na razie nie znamy dokładnej daty, ani żadnych innych szczegółów jeśli chodzi o Europę. Jest natomiast termin wprowadzania 9RT na rynek indyjski - to 14 stycznia.