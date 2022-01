Ceny kart graficznych w roku 2022. Mamy dobrą wiadomość

A nawet dwie.

Ceny kart graficznych - czy spadną w 2022 roku?

Mamy dwie dobre wiadomości i złą wiadomość w kontekście cen kart graficznych. Pozwolę sobie zacząć od tej: ceny kart graficznych nie spadną do poziomu ich sugerowanych cen detalicznych (MSRP) w 2022 roku. Dobre wieści polegają na tym, że według nowych prognoz ceny mimo to spadną i nie powinny już rosnąć. Sugerują to analitycy, niestety, raczej tylko ci wyrażający nieco większy optymizm.Kupno karty graficznej do komputera stacjonarnego w 2021 roku w sensownej cenie było w zasadzie niemożliwe. W przypadku układów NVIDIA GeForce z serii RTX 3000 kwoty w sklepach sięgały nawet 304% (!) wysokości cen sugerowanych przez producentów. Czyste szaleństwo. Jeśli wierzyć doniesieniom niektórych analityków, w przeciągu kolejnych sześciu miesięcy ceny mają spadać i zatrzymać się na poziomie co najwyżej dwukrotności cen MSRP. Jest to jakieś pocieszenie.Zarówno AMD, jak i NVIDIA uważają, że podaż kart graficznych będzie się w tym roku stopniowo poprawiać. Co ważne, przedstawiciele "zielonych" zapewniali nas z końcem 2021 roku, że już teraz podaż kart jest rekordowa... w historii, sugerując tym samym, że już wtedy nie było źle. Ot, popyt jest rekordowy ze względu na, a jakże, kryptowaluty i trudno jest go zaspokoićCo ciekawe, dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, jest mniej optymistyczny w kwestii usprawnienia produkcji. "Niebiescy" szykują premierę swoich pierwszych kart graficznych dla graczy z rodziny Alchemist, które zwiększą konkurencję na rynku, ale będą uzależnione od "ograniczonej wydajności fabryk". Dostępność kart graficznych Intel może być niewielka, a ceny... no, sami rozumiecie.