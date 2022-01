Lekarstwo na ceny i brak DDR5? ASUS pracuje nad adapterem RAM DDR5 to DDR4

Pracownik ASUSa zaprezentował adapter pozwalający na pracę kości DDR4 w banku standardu DDR5

Gigantyczny adapter DDR4-DDR5 marki ASUS może za jakiś czas pojawić się w sprzedaży

Kryzys cen i dostępności w świecie części komputerowych dotyczy głównie kart graficznych, ale nie tylko. Ciężko jest też z pamięcią RAM typu DDR5, która dostępna jest w sklepach dopiero od końcowych miesięcy 2021 roku wraz z premierą najnowszych procesorów i płyt głównych Intela. Jeśli bardzo interesuje was platforma na procesorach Intel Core 12 generacji, to można zaopatrzyć się w płytę główną obsługującą DDR4. Jednak w przyszłości odcinamy się od dobrodziejstw DDR5. No chyba, że kupimy cała nową płytę główną, a to niezbyt optymalne rozwiązanie. Niegdyś można było korzystać z płyt mających na raz np. sloty DDR i DDR2. Teraz brak analogicznych odpowiedników z DDR4 i DDR5.Ale zdaje się, że ASUS pracuje nad rozwiązaniem tego problemu z innej strony. Na kanale YouTube o nazwie 林大餅Bing należącym prawdopodobnie do pracownika tej firmy, można zobaczyć film z omówieniem i pokazaniem prototypu nietypowego adaptera. Dzięki niemu można będzie wstawić kości DDR4 do banków DDR5 bez problemu z samą fizyczną niekompatybilnością złącza, ale też kwestiami zarządzania pamięcią i jej zasilaniem. Na razie gotowy jest wyłącznie wczesny prototyp kompatybilny z jedną płytą główną i kośćmi DDR4. W dodatku wymaga specjalnie zmodyfikowanego oprogramowania układowego.Teoretycznie sami możecie sprawdzić wszystko w powyższym filmiku, ale przeszkodą może być opowiadanie Binga w języku mandaryńskim. Zakładam, że większość czytelników go nie zna, więc dodatkowo rozwinę temat. Bing pokazuje działanie komputera zarówno na DDR5-4800 jak i DDR4-4400 G-Skill. Później ASUS miałby poszerzyć listę kompatybilnych kości RAM czy dostępnych do działania z adapterem płyt głównych. Zapewne dalej będzie konieczna specjalna wersja BIOS, ale teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby odpowiednie poprawki były dostępne w kolejnych aktualizacjach dla całego szeregu płyt ASUSa. Niewiadomą jest ewentualna możliwość pracy na modelach konkurencji.Jednak nawet te zabiegi nie załatwią wszystkich problemów. Adapter jest gigantyczny, nawet większy niż moduły DDR4 i DDR5. Wpinając go do płyty, a później bezpośrednio w jego złącze kości RAM, cała konstrukcja staje się ogromna. Zmieści się w standardowej obudowie, ale może zaburzyć przepływ powietrza do radiatora procesora, po prostu źle wyglądać czy uniemożliwić montaż wielu większych modeli chłodzenia CPU.