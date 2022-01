Uważaj na te płyty główne ASUSa. Mogą spalić swoje elementy, ASUS będzie je wymieniać

Topowe płyty główne ASUS ROG Z690 Hero z poważną usterką dla części partii produktów

ASUS przyznał się do błędu i wystosował specjalne oświadczenie

Nie są to przesadnie częste przypadki, ale możemy znaleźć przykłady błędów konstrukcyjnych w sprzęcie wielu renomowanych firm, niekoniecznie w tanich produktach. Mogą powodować nieprawidłowe działanie systemu, po prostu niemożliwość uruchomienia, albo wręcz uszkadzać inne elementy instalacji. Zdawałoby się, że coś takiego dotknęło właśnie wybrane płyty główne marki ASUS przeznaczone dla najnowszych procesorów Intel Core 12 gen. Jednak podłoże usterek jest nieco inne.Przez ostatnie dni na różnych forach czy platformach społecznościowych można było przeczytać o dziwnych przypadkach przepalenia się dwóch MOSFETów (odpowiadają za dostarczanie zasilania 5V do różnych elementów) na płytach głównych z linii ASUS Z690 Hero. To jeden z najwyższych modeli tej firmy, który w sklepach można znaleźć w cenie aż około 3 tysięcy złotych. Liczne doniesienia sugerowały wadę konstrukcyjną. Swoją analizę tego tematu przeprowadził też autor kanału Actually Hardcore Overclocking z YouTube. Wbrew jego nazwie, nie dochodziło do nich tylko podczas mocnego OC, a nawet zwykłej pracy komputera.Problem może powodować uszkodzenie elementów płyty głównej, wyskakiwanie kodu błędu debugowania czy brak ekranu post przy starcie płyty. Okazało się, że przyczyną nie jest zły projekt płyty głównej czy uszkodzone układy MOSFET, a błąd przy montażu, choć nie dla wszystkich sztuk ASUSa Z690 Hero. Na jednej z linii produkcyjnych zamontowano odwrotnie kondensatory, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wspominanych MOSFETów.Firma wystosowała już stosowne oświadczenie na łamach serwisu Tom’s Hardware. Dalej przytoczę jego fragmenty - "(…) otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentów dotyczących płyty głównej ROG Maximus Z690 Hero. Wstępnie zidentyfikowano potencjalny problem z odwróconymi kondensatorami w procesie produkcyjnym na jednej z linii produkcyjnych, który może spowodować błąd debugowania o kodzie 53, brak postu lub uszkodzenie elementów płyty głównej. Problem może dotyczyć jednostek wyprodukowanych w 2021 r. o numerze katalogowym 90MB18E0-MVAAY0 i numer seryjny zaczynający się od MA, MB lub MC.Numer części można zidentyfikować, odwołując się do opakowania produktu: