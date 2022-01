Router naładuje Ci pilota do TV - to nowy pomysł Samsunga

Koreańczycy idą o krok dalej.





Samsung Eco Remote w nowym wydaniu





fot. Samsung

Samsung nie przestaje zaskakiwać w zakresie swoich telewizorów . Dzisiaj pisaliśmy dla Was o tym, iż koreańska firma zintegruje NFT ze swoimi urządzeniami, ale okazuje się, że… to nie wszystko. Podczas targów CES 2022 Samsung zaprezentował bowiem nową generację swojego pilota do telewizora, którą możecie naładować za pośrednictwem routera znajdującego się w mieszkaniu.Tak, routera.Jak to działa?W tym miejscu warto cofnąć się o rok, również do targów CES i przypomnieć, co Samsung pokazał na początku 2021 roku. Wtedy też Koreańczycy wraz ze swoimi nowymi telewizorami zaprezentowali pilota Eco Remote wyposażonego w baterię słoneczną na swojej obudowie. Koreańska korporacja argumentowała ten fakt chęcią bycia “eko”, co obecnie pozostaje w modzie wśród gigantów technologicznych.W 2022 roku, na targach CES Samsung poszedł o krok dalej i pokazał nową generację pilota Eco Remote, który może być ładowany (a raczej bardziej utrzymywany przy życiu) za pośrednictwem fal radiowych z domowego routera.Zbieranie fal radiowych nie jest nowym i rewolucyjnym pomysłem, ale sama technologia tego typu nie trafiała zbyt często do produktów konsumenckich. Ulepszony pilot Eco Remote w nowym wydaniu wykorzystuje już nie tylko energię słoneczną, ale również fale radiowe z routera, aby sprawnie działać każdego dnia.Oprócz wprowadzenia opisywanego rozwiązania, Samsung nie kombinował za bardzo ze swoim nowym pilotem. Znajdziemy na nim standardowy układ przycisków oraz skróty do popularnych usług streamingowych. Eco Remote ma być także wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu - w tym roku będzie dostępny w białym kolorze.Pobieranie energii z fal radiowych jest ciekawym pomysłem, który można by wykorzystać także w innych akcesoriach nie wymagających dużego akumulatora do działania.Jak Wam się to wszystko podoba? Moim zdaniem Samsung naprawdę zwiększa co roku komfort korzystania ze swoich telewizorów.Źródło: Engadget / fot. Samsung