Nadchodzą słuchawki AirPods Pro 2. Jedna rzecz może Was zaskoczyć

fot. Jatin Jagid - Unsplash

Wygląda na to, że Apple przygotowuje się do zaprezentowania drugiej generacji swoich bezprzewodowych słuchawek z serii Pro. Do sieci przedostały się pierwsze informacje na ich temat i trzeba przyznać, że jedna z nowości w nadchodzącym modelu może być zaskakująca.Według notatki do inwestorów, która została pozyskana przez popularnego analityka Ming-Chi Kuo, Apple miałoby w modelu AirPods 2 Pro zaproponować nam głośnik wbudowany w etui na same słuchawki.Wspomniana notatka dla inwestorów zdradza również, iż amerykańska firma z jabłkiem w logo przygotowuje się do optymalizacji pozwalających modelowi AirPods 2 Pro na obsłużenie bezstratnej jakości dźwięku. Obecnie każdy z modeli bezprzewodowych słuchawek Apple korzysta z interfejsu Bluetooth oraz kodeku AAC. Jedyne sprzęty Apple, które obecnie mogą wykorzystać bezstratne audio, to iPhone, iPad, komputery Mac oraz głośnik Apple HomePod.Największą wadą bezstratnego formatu jest fakt, iż pliki muzyczne zajmują znacznie więcej miejsca. Apple AirPods 2 Pro miałyby jednak od samego początku wspierać kodek ALAC. W tym wypadku Apple będzie musiało zintegrować go z interfejsem Bluetooth i "przeskoczyć" kilka problemów technicznych.Drugą z nowości w modelu AirPods 2 Pro ma być głośnik wbudowany w etui do słuchawek. W ten sposób Apple chce, aby użytkownicy mogli w łatwiejszy i szybszy sposób odnaleźć swoje akcesorium - na przykład za pośrednictwem usługi Find My.Czy AirPodsy faktycznie doczekają się takiego rozwiązania? Osobiście przymknąłbym na to oko.Według Ming-Chi Kuo, słuchawki Apple AirPods 2 Pro miałyby zostać zaprezentowane przez amerykańskiego producenta w czwartym kwartale 2022 roku - to około trzy lata po premierze pierwszej generacji słuchawek z dopiskiem “Pro” w nazwie. Niestety nie poznaliśmy potencjalnej ceny, którą trzeba będzie zapłacić za te słuchawki. Niemalże na pewno w Polsce przekroczy ona pułap 1500 złotych.Źródło: 9to5mac / fot. Aniket Narula - Unsplash