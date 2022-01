Japończycy stworzyli masażer do rąk dla graczy. To nie był głupi pomysł

Dzieło autorów gamingowego łóżka.

Masażer do rąk Bauhutte stworzony z myślą o graczach. | Źródło: Bauhutte

Gra na komputerze a kontuzje

Gamingowy masażer

Masażer Bauhutte spełnia swoją funkcję dzięki poduszkom powietrznym. | Źródło: Bauhutte

Cóż, kontuzji i problemów z układem ruchu można nabawić się nie tylko podczas uprawiania sportu. Ryzyko ich wystąpienia stwarza także chociażby praca czy zabawa przy komputerze, a szczególnie, gdy pracujemy, czy spędzamy czas przy grach komputerowych w nieergonomicznych pozycjach. Niemniej, nawet jeśli o dbamy o utrzymywanie ergonomicznych pozycji, nasze mięśnie i stawy możemy przeciążyć – wystarczy na przykład, że godzinami nie będziemy ruszać się z miejsca.Części ciała, które u graczy są szczególnie narażone na przeciążenia i ich następstwa, to między innymi ręce i nadgarstki. W końcu, to właśnie je gracze godzinami eksploatują, próbując uzyskać jak najlepsze wyniki w swoich ulubionych tytułach. Właśnie dlatego uważam, że stworzenie masażera do rąk dla graczy wcale nie było głupim pomysłem.Firma Bauhutte zaprojektowała swój masażer tak, aby każdy gracz mógł bez problemu zmieścił go na swoim biurku. Nota bene, jego nazwa to po prostu Hand Massager. Urządzenie to pod względem wyglądu przypomina nieco lampy UV do poznokci.Wewnątrz masażera umieszczono 15 poduszek powietrznych, ciśnienie wewnątrz których zmienia się w zależności od wybranego trybu masażu – sprzęt oferuje ich kilka. W ramach jednych masowane są na przykład tylko palce, a w ramach innych cała ręka. Urządzenie wyposażono nawet w system ogrzewania, dzięki któremu na przykład zredukujesz ryzyko naciągnięcia mięśnia podczas grania.W tej chwili masażer do rąk od Bauhutte jest dostępny wyłącznie na japońskiej wersji strony internetowej producenta , która przy próbie zakupu przekierowuje do japońskiego Amazonu. Tam cena sprzętu wynosi 15 994 jeny, czyli około 561 złotych. Czy to cena wygórowana? Dla wielu osób może się taka wydawać, ale dla profesjonalnego gracza niekoniecznie.Co Ty sądzisz o gamingowym masażerze? Zamierzasz go sobie sprawić? Japoński Amazon dopuszcza dostawę do Polski, jednak ta kosztowałaby Cię około 100 złotych.Źródło: PCGamer , fot. tyt. Bauhutte