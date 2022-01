Nowe telewizory Samsung na 2022 rok. Czym nas zaskoczą?

Ewolucja Neo QLED

Samsung zaprezentował najnowsze urządzenia MICRO LED oraz telewizory Neo QLED i lifestyle’owe tuż przed rozpoczęciem targów Consumer Electronics Show 2022.Flagową technologią w 2022 roku ma być MICRO LED. Ten najnowocześniejszy wyświetlacz Samsung oferuje wysoką jakość obrazu za sprawą 25 milionów diod LED wielkości mikrometra indywidualnie generujących światło i kolor, co przekłada się na imponującą głębię, żywe barwy oraz podwyższoną wyrazistość i kontrast. Podczas CES 2022 Samsung zaprezentuje MICRO LED w trzech rozmiarach: 110”, 101” i 89”.Samsung podkreśla, że MICRO LED z oferty na rok 2022 obsługuje także 20-bitową głębię skali szarości. Oznacza to, że ekran jest w stanie odwzorować każdy detal sceny, oferując przy tym maksymalnie szczegółową kontrolę. Jest to możliwe m.in. dzięki sterowaniu jasnością i kolorem, które obejmuje ponad milion poziomów, gwarantując tym samym wrażenia w jakości HDR. Ekran wyświetla ponadto 100% gamy barw DCI i Adobe RGB.MICRO LED oferuje wiele udoskonalonych funkcji ułatwiających użytkowanie i personalizację, w tym Art Mode (Tryb Sztuka) pozwalający użytkownikom przekształcić każde pomieszczenie w galerię sztuki, mogą bowiem wybierać i prezentować na ekranie ulubione dzieła czy cyfrowe fotografie. MICRO LED z oferty na rok 2022 oferuje również dwie ekskluzywne prace multimedialne stworzone przez znanego artystę i designera Refika Anadola.Ciekawie wygląda też funkcja Multi View - umożliwia jednoczesne śledzenie treści pochodzących z czterech różnych źródeł – z dowolnego spośród czterech portów HDMI urządzenia bądź ze wszystkich tych portów na raz – w rozdzielczości 4K przy nawet 120 kl./sek.Według producenta, dzięki procesorowi Neo Quantum i oferowanym przez niego udoskonaleniom w zakresie technologii obrazu i dźwięku, telewizory Neo QLED z oferty na rok 2022 dostarczą realistyczne, kompleksowe wrażenia z połączenia wysokiej jakości obrazu i dźwięku.Tegoroczny procesor Neo Quantum wspiera zaawansowane mapowanie kontrastu za sprawą BLU (jednostki podświetlenia), zwiększając skalę luminacji z 12- do 14-bitowej, co umożliwia lepszą kontrolę źródła światła, jakim są diody Quantum Mini LED. W efekcie telewizor może kontrolować oświetlenie na skali obejmującej 16 384 kroków, a zatem czterokrotnie więcej niż oferowane we wcześniejszych modelach 4096 kroków.