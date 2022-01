Intel wykastruje swoje procesory poprzez aktualizację BIOS

Można się było tego spodziewać.

Intel dezaktywuje obsługę AVX-512 na procesorach Alder Lake

Intel AVX-512 (Advanced Vector Extensions) to zestaw instrukcji, które zwiększają wydajność obciążeń roboczych i zastosowań, takich jak symulacje naukowe, analizy finansowe, sztuczna inteligencja/głębokie uczenie, modelowanie i analizy 3D, przetwarzanie obrazu i audio-wideo, kryptografia i kompresja danych. Jak się okazuje, Intel chce poprzez aktualizację oprogramowania mikroukładowego zupełnie wyłączyć obsługę AVX-512 na procesorach Intel Alder Lake. Internauci są oburzeni.Firma Intel ma całkowicie wyłączyć obsługę AVX-512 we wszystkich procesorach Alder Lake za sprawą nadchodzącej aktualizacji mikrokodu w nowych wersjach BIOS-u, informuje serwis igorslab.de. Producenci płyt głównych byli w stanie udostępnić rzekomo wyłączony zestaw instrukcji w momencie premiery, co spowodowało znaczny wzrost wydajności rdzeni P w nowych procesorach. Intel stwierdził, że to niedopuszczalne i chce wymóc na producentach wyłączenie "niewspieranej" funkcji. Funkcji, która