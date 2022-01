Sega zaprezentowała najszybszy komputer na świecie? Polacy zrobili szybszy

Ależ to zasuwa!

Najszybszy komputer na świecie od Sega



Polacy na Prima Aprilis w 2021 roku zbudowali coś lepszego

Fiat Multipla z wbudowanym komputerem na RTX 3090 i Intel Core i7? Musicie to zobaczyć. Ekipa sklepu Morele w 2021 roku zmodyfikowała samochód uważany za najbrzydsze auto na świecie. Dorzuciła do niego baterie zasilające komputer, dołożyła dwa monitory Samsung S24R350 oraz Samsung QE55Q80TAT i... tak powstało TO.







Bardzo popularnym, aczkolwiek zupełnie niepoprawnym stwierdzeniem, jest nazywanie jakiegoś komputera do gier mianem "szybkiego". Szybki może być samochód, a gamingowy pecet cechować się dużą wydajnością lub sporą mocą obliczeniową. Komputer stworzony przez firmę Sega da się jednak określić mianem jednego z najszybszych na świecie i będzie to określenie prawidłowe. Czy bowiem Wasz "blaszak" jest w stanie rozpędzić się do 100 km/h? Chyba tylko wtedy, gdy wyrzucicie go z okna odpowiednio wysokiego wieżowca... Wbrew temu co twierdzi producent, nie jest to jednak najszybszy PC na świecie. Polacy w 2021 roku stworzyli szybszy.Pamiętacie jeszcze maskotkę firmy Sega? Chodzi oczywiście o Sonica, superszybkiego jeża, powiązanego bezpośrednio z mememi wieloma innymi. W tym kontekście nie powinno być wielkim zaskoczeniem, że najszybszy komputer na świecie powstał akurat z inicjatywy tego producenta.Speedy PC to miniaturowy komputer osadzony na niewielkim podwoziu ze zdalnie sterowanego samochodu, przywodzącym na myśl gokarty. Jest w pełni funkcjonalny. Wyposażono go w procesor Intel Core i9-12900K, płytę główną ASRock Z690M, układ graficzny ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16 GB, 32 GB dwukanałowej pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 2 TB. Komputer dzięki silniczkowi rozpędza się do prędkości 100 km/h, co uwieczniono na poniższym nagraniu.Speedy PC to owoc kolaboracji Sega z firmami G-Force i Masami Hirosaka, zbudowany z potrzeby świętowania Zimowej Wyprzedaży na Steam. Nietypowy pecet jest główną nagrodą w konkursie Sega, zapoczątkowanym poniższym tweetem. Nie martwcie się tym, że go nie rozumiecie. W zabawie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Japonii.Źródło: Sega