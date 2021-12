Ludzie pokochali składane smartfony. Raport Samsunga zaskakuje

Duży sukces marki.

Samsung podzielił się także prognozami dotyczącymi przyszłości i okazuje się, że w najbliższych latach powodów do radości będzie jeszcze więcej. Do 2032 roku sprzedaż składanych smartfonów ma bowiem wzrosnąć aż dziesięciokrotnie.Wygląda na to, że Koreańczycy są pewni swojej pozycji i nie boją się konkurencji, która wkrótce ma przecież przeprowadzić prawdziwą ofensywę na omawianą niszę. Do prezentacji własnego smartfona z klapką przymierza się Xiaomi , a w nadchodzących miesiącach do tematu ma przymierzać się Motorola . Żeby tego było mało, jest też przecież zaprezentowany kilka dni temu Huawei P50 Pocket , który prezentuje się wyjątkowo ciekawie.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung

Koreański producent opublikował optymistyczne dane dotyczące sprzedaży składanych smartfonów. Okazuje się, że w kończącym się roku firma sprzedała 4 razy więcej modeli z serii Z niż w 2020. Nie poznaliśmy dokładnych liczb, ale z tego co wiemy, Galaxy Z Flip 3 przekonał do zmiany marki posiadanego telefonu o 150 proc. więcej osób niż Galaxy Note 20 i o 140 proc. więcej osób niż Galaxy S21.Oznacza to w skrócie, że klienci polubili składane urządzenia od Samsunga i coraz częściej wybierają je zamiast konwencjonalnych modeli. Co więcej, wyniki przebiły oczekiwania ekspertów, którzy zapowiadali zaledwie 3-krotny wzrost.Skąd wzięło się takie zainteresowanie? Wychodzi na to, że w kluczem do sukcesu jest przede wszystkim odpowiednia wycena urządzeń. Samsung z generacji na generację obniża próg wejściowy do serii Fold i Flip i jak widać to daje efekty. W tym roku, żeby nabyć najnowszy model ze składanym ekranem, trzeba było zapłacić “zaledwie” 4800 złotych, a teraz cena jest jeszcze niższa (niecałe 4000 zł). Wcześniej, było to grubo ponad 6000 złotych.Poza tym, powodem niewątpliwego sukcesu może być też fakt, że ostatnia edycja modeli z linii Z została pozbawiona niemal wszystkich wad, jakie obciążały poprzedników. Smartfony są teraz cieńsze, bardziej kompaktowe i w końcu mają wodoodporność.