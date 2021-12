Smartfony Xiaomi z Chin z gwarancją w Polsce. Jak to działa?

Zakupy elektroniki na chińskich platformach handlowych nie są już tak popularne jak kiedyś, a to efekt wdrożenia pakietu e-commerce, którego celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu. Oczywiście nadal zdarza się, że smartfony opłaca się kupować za pośrednictwem AliExpress czy Banggood, ale przed zakupem warto sprawdzić cenę oraz koszt dostawy.W sieci utarło się przekonanie, że smartfony kupione poza rynkiem europejskim nie są objęte gwarancją. Okazuje się jednak, że polityka Xiaomi zapewnia dostęp do serwisu dla każdego urządzenia w wersji Global, niezależnie od tego, gdzie zostało kupione.

Jak słusznie zauważył Arek Margol współpracujący z naszą redakcją, smartfony Global można z powodzeniem serwisować w Polsce i objęte są one 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Jak to działa?Decydując się na okazyjny zakup smartfonu, np. w sklepie Banggood trzeba zwrócić uwagę, aby urządzenie było w wersji. Informacja na ten temat zawsze znajduje się w opisie, a często nawet w tytule sprzedawanego przedmiotu.Sprawdzenie statusu gwarancji danego urządzenia możliwe jest na specjalnej stronie pod adresem: https://www.mi.com/global/verify

Po przejściu na wskazaną witrynę wystarczy wpisać numer IMEI (znajdziesz go na pudełku), a system zweryfikuje, czy urządzenie jest na gwarancji.Jak oddać smartfon Xiaomi do serwisu w Polsce? Naprawami gwarancyjnymi Xiaomi zajmuje się Cyfrowe Centrum Serwisowe - wystarczy przejść na stronę serwisu i wypełnić formularz. W zgłoszeniu podajemy swoje dane oraz dowód zakupu smartfonu - może to być screen faktury, którą otrzymaliście od sklepu po złożeniu zamówienia.Arek w ten sposób wysłał POCO F2 Pro z uszkodzonym portem zasilania, który został zakupiony za pośrednictwem Banggood. Naprawa odbyła się bezkosztowo, a cała procedura trwała zaledwie 4 dni.Szczegóły znajdziecie w materiale na kanale Arka.Jak widać, Xiaomi prowadzi bardzo prokonsumencką politykę gwarancyjną i nawet smartfony kupione poza oficjalną dystrybucją w Polsce objęte są ochroną. Pamiętajcie jednak, że dotyczy to wyłącznie urządzeń w wersji Global.