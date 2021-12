Jak kupić tańszą kartę graficzną i mieć więcej FPS w grach?

Prosty sposób.

Więcej klatek w grach za darmo, czyli NVIDIA DLSS

NVIDIA czy AMD? Wybór karty graficznej nie jest prosty, a każda firma ma garść asów w swoim rękawie. Każdy producent niereferencyjnego układu oferuje coś innego. Wspólny mianownik kart dość łatwo znaleźć: wszystkie są szalenie drogie i mało który model jest dostępny. Jak zatem wydać mniejszą kwotę pieniędzy i cieszyć się nieco większą liczbą klatek na sekundę w grach?Karty graficzne dla graczy możemy podzielić według różnych kryteriów, np. pod względem wspieranych technologii. Dwie z nich pozwalają uzyskać większą liczbę klatek na sekundę w grach, zupełnie za darmo. AMD FidelityFX Super Resolution jeszcze raczkuje, ale NVIDIA DLSS we wspieranych tytułach już teraz działa doskonale.W wielkim skrócie, DLSS to metoda wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji, poprawiająca jakość obrazu i wydajność. Z grubsza - gra działa w niższej rozdzielczości a wygląda niemal zawsze tak dobrze jak w wyższej. Co to daje w praktyce? Przy zachowaniu dobrej jakości obrazu włączenie DLSS skutkuje zwiększoną ilością klatek na sekundę od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. A to oznacza, że gra działa płynniej i tytuł, który mógł być niegrywalny przekracza nagle granicę płynności. Co pozwala uruchomić ją na słabszej, a co za tym idzie tańszej karcie graficznej. Co przy wysokich cenach kart ma istotne znaczenie.