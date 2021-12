Dlaczego warto czyścić laptopa? Tylko zobacz na te zdjęcia

Warto mieć świadomość konsekwencji.



Czyść swojego laptopa, to ważne

Na zdjęciach widać radiator wyjęty z kilkuletniego laptopa gamingowego. Dodajmy, z laptopa o którego użytkownik naprawdę dbał i starał się go regularnie czyścić z zewnątrz. To jednak nie wystarcza, gdy zajrzymy do środka i obejrzymy radiator widać skorupę przypalonego brudu zatykającą wylot powietrza. Podobnie wszelkie otwory w obudowie są przytkane sztywną warstwą kurzu. O ile te ostatnie da się wyczyścić odkurzaczem, to radiatory wymagały delikatnego (aby nie zniszczyć radiatora) szorowania szczotką i solidnego odkurzania. Tego nie da się tego zrobić bez demontażu całego układu chłodzenia. Ale gdyby odkurzać wnętrze co kilka miesięcy, nigdy nie doszłoby do tego stanu.



W prezentowanym modelu wystarczy odkręcić kilka śrubek i zdjąć część obudowy. Jeszcze jedna śrubka i można wyjąć wentylator, aby wszystko odkurzyć. Wiele modeli nie ma takich ułatwień i najczęściej trzeba sprawdzić gdzie znajdują się plastikowe zaczepy i delikatnie podważać obudowę, aby ich nie połamać. Nieocenione są tu rożnego rodzaju poradniki na YouTube, delikatność i cierpliwość. Czyszczenie jest o tyle istotne, że zatkany radiator nie chłodzi wystarczająco podzespołów. W efekcie komputer zwalnia aby się nie przegrzać, a wentylator wyje zmuszony do tłoczenia większej ilości powietrza.



O ile przypalony brud to sytuacja ekstremalna występująca w mocno nagrzanym komputerze, to na kolejnych zdjęciach pochodzących tym razem z serwisu Hyperbooka widać, że gruby koc z kurzu zatykający radiator lub wentylator wcale do rzadkości nie należy.





Oczywiście można komputer oddać do serwisu, aby tam go wyczyścili. Są modele, których praktycznie nie da się otworzyć w domu bez specjalnych narzędzi. Jednak wizyta w serwisie wiąże się z utratą komputera na min. kilka dni. A proste czyszczenie nie jest trudne – wystarczy mały śrubokręt i zdrowy rozsądek. Dlatego oglądając laptopy w sklepie warto rzucić okiem na to jak wyglądają od spodu, czy widać wszystkie śruby, czy jest klapka ułatwiająca dostęp do kluczowych podzespołów. Warto też sprawdzić zapisy gwarancyjne, czy użytkownik może sam rozebrać komputer.



