To był dobry rok dla pasjonatów gamingu i marki Acer Predator

Zacznijmy od sprzętu gamingowego. W 2021 roku Acer Predator zorganizował dwie konferencje GPC (Global Press Conference). Pierwsza miała miejsce w maju, druga w październiku. Na obydwu zaprezentowano najnowsze rozwiązania w sprzęcie komputerowym. Podczas eventu w maju odbyła się prezentacja laptopów Predator Triton 500 SE oraz Predator Helios 500.Triton 500 SE to lekki laptop, którego możesz zabrać zawsze ze sobą i prowadzić rozgrywki gdziekolwiek jesteś. Obudowa wykonana z metalu ma zaledwie 19,9 mm grubości i jest niezwykle wytrzymała. Akumulator wystarczy aż na 12 godzin pracy. Rozgrywka niczym nie będzie się różniła od tej na komputerze stacjonarnym. Druga nowość zaprezentowana w maju to Predator Helios 500. Ten laptop jest alternatywą i przyszłością branży gamingowej. Za sprawą wyświetlacza 4K Mini LED odświeżanego z częstotliwością 120 Hz, wyposażony został w najbardziej zaawansowany ekran, jaki kiedykolwiek zamontowano w laptopie. Helios 500 ma bogate wnętrze i równie interesujący wygląd. Mieni się paletą neonowych barw. Kolejne atuty to synchronizacja dźwięku i obrazu.Kolejna konferencja GPC odbyła się w październiku. Acer Predator zaprezentował na niej nowy, wielozadaniowy, niezwykle wydajny komputer gamingowy -. Zbudowany został z myślą o rozgrywkach nowej generacji. To maszyna z potężnymi podzespołami znajdującymi się w jej wnętrzu. Orion 7000 oparty na platformie Intel, posiada procesor dwunastej generacji oraz pierwszą na świecie skalowalną architekturę hybrydową x86.Oprócz wymienionych już nowości, na rynku pojawiły się inne, równie ciekawe i udoskonalone urządzenia, a mianowicie laptop Predator Triton 300, komputery Predator Orion 3000 oraz 5000, monitor Predator X25 oraz akcesoria: klawiatura Predator Aethon 301 TKL oraz słuchawki Predator Galea 311. Acer Predator nie zapomina o graczach. Wdrażając najnowsze technologie w swoim sprzęcie, chce, aby gra była jak najbardziej ekscytująca, komfortowa ale przede wszystkim zapewniała użytkownikowi zwycięstwa. Różnorodność nowości, które weszły na rynek gamingowy, zapewniły pasjonatom gier możliwość wyboru sprzętu, najbardziej odpowiadającego im potrzebom.Na początku roku (w lutym) Acer Predator poinformował o współpracy z Janem Błachowiczem - mistrzem federacji UFC, którym był od 27 września 2020 do 30 października 2021 roku. Sportowiec został ambasadorem gamingowej linii Predator. Kampania została ogłoszona pod hasłem „Odnajdź w sobie siłę”. Pochodzący z Cieszyna mistrz to wielokrotny zwycięzca walk MMA, grappler i zawodnik boksu tajskiego, który nieustępliwie realizuje swoje ambicje i marzenia. Uwagę producenta oprócz osiągnięć sportowych, zwrócił również fakt, że sportowiec jest miłośnikiem gamingu i praktykującym graczem. Sama akcja miała inspirować odbiorców do niepoddawania się, do walki o marzenia i mistrzowskie sukcesy.W marcu Acer nawiązał współpracę z siecią restauracji Zdrowa Krowa. Efektem kooperacji była kanapka Predator Burger, którą wyróżniał unikatowy sos stworzony na bazie pierwszego napoju energetycznego dla gamerów - PredatorShot. Burger dostępny był w dostawie od 12 marca we wszystkich restauracjach Zdrowa Krowa. Dostarczany był w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu wraz z czterema puszkami PredatorShot oraz kuponem rabatowym od Media Expert.W połowie roku Acer zaprosił wszystkich fanów gamingu na wyjątkowe wydarzenie –. Goście odwiedzający w dniach 18-19 czerwca 2021 r. strefę Predator w galerii Westfield Arkadia w Warszawie, mieli możliwość gry na stacjach gamingowych Predator Thronos Air oraz zdobycia wielu atrakcyjnych nagród w licznych konkursach. Największą atrakcją wydarzenia był udział w nim Jana Błachowicza, ambasadora marki Predator.Wydarzeniu towarzyszyła premiera w sieci sklepów Carrefour napoju energetycznego dla graczyw wersji bez cukru. Uczestnicy Predator Days mogli nie tylko zdobyć autograf sportowca, lecz również zmierzyć się z nim w wirtualnej rozgrywce i wygrać gamingowego laptopa Predator Helios 300. Podczas imprezy odbyły się liczne quizy wiedzy o marce Predator. Na zwycięzców czekały nagrody - monitor Predator XB3 o wartości 1699 zł, 100 plecaków Predator Rolltop oraz 100 myszek Predator Cestus 310.Już w lipcu miała miejsce kolejna atrakcja dla gamerów. W związku z promocją napoju PredatorShot, firma ogłosiła konkurs, w którym można było wygrać plecak Predator Rolltop o wartości 349 zł – pojemny, wodoodporny, wytrzymały, odpowiedni do przenoszenia laptopów. Wystarczyło kupić dowolny napój energetyczny PredatorShot i przesłać zdjęcie, bądź film, na których znajdowała się puszka napoju. Plecak Predator Rolltop wygrywało pierwsze 1000 osób, które zgłosiło się do konkursu.Pod koniec września Acer Predator ponownie wyszedł z inicjatywą konkursową. Tym razem nagrodą był wyjazd dla 2 osób do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na walkę Błachowicza z Gloverem Teixeirą. Wystarczyło kupić napój PredatorShot i pokazać Legendary Polish Power.W listopadzie, pojawiła się kolejna, smaczna oferta dla graczy, a mianowicie wegetariański Predator Bajgiel - wyjątkowa kanapka będąca owocem współpracy między Predatorem a siecią restauracji Zdrowa Krowa. W jego składzie znalazł się m.in. autorski sos na bazie nowego, bezcukrowego napoju energetycznego dla graczy PredatorShot w wersji Sugar Free. Bajgiel dostępny jest aktualnie we wszystkich restauracjach Zdrowa Krowa - w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Gliwicach i Rybniku.Listopad to nie tylko Predator Bajgiel. Predator zaprosił wszystkich miłośników gier do wzięcia udziału w kolejnym, nowym konkursie, pod nazwą „ Życie jak gra”. W ramach konkursu należało nagrać film, w którym trzeba było pokazać siebie w roli postaci z gry, koniecznie z puszką PredatorShot. Nagrodą główną był laptop Predator Helios 300 lub komputer stacjonarny Predator Orion 3000 (wygrany wybiera sprzęt), dodatkowa nagroda to monitor Predator X34GSbmiipphuzx oraz liczne gamingowe akcesoria: klawiatura mechaniczna Aethon 300, bezprzewodowa myszka gamingowa Cestus 350, zestaw słuchawkowy Galea.Miejmy nadzieję, że nadchodzący rok będzie równie udany dla marki Predator, jak i graczy.Źródło: Acer