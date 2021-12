Intel Core i5-12400 pobija w gamingu flagowego i9-11900K przy połowie jego ceny

Procesory z serii Intel Core i9, a jeszcze wcześniej Intel Core i7, to najwydajniejsze jednostki w portfolio niebieskich. Jednak od lat o wiele większą popularnością cieszą się podstawowe warianty z linii i5. Okazuje się, że według przecieków najnowszy Intel Core i5-12400, czyli typowy przedstawiciel średniej półki, miały dorównywać a nawet nieco prześcigać w grach poprzedniego flagowca w postaci Intel Core i9-11900K.



Mały ale wariat. Średniopółkowy CPU Intel Core i5-12400 lekko prześciga flagowy i9-11900K

To o tyle ciekawe, że mowa o modelu mającym o 2 rdzenie mniej niż starszy i9. Intel Core i5-12400 z 6 rdzeniami (wyłącznie wydajniejsze Golden Cove P-Core), zegarem 3,0 GHz (do 4,6 GHz w turbo) i cache L3 18 MB, walczy zaciekle z Intel Core i9-11900K. Z tym, że ten drugi ma 8 rdzeni, bazowo 3,5 GHz (do 5,3 GHz w turbo), 16 MB Intel Smart Cache i znacznie wyższe TDP. Średniak i5 ma mieć tylko 65 W TDP, więc nie będzie wydzielał ogromu ciepła. Za to starszy topowy i9 ma oficjalnie aż 125 W TDP i potrzebuje już konkretniejszego systemu odprowadzania energii cieplnej.



Według leakera i5 będzie miał naprawdę niezłą wydajność / Foto: chi11eddog - @g01d3nm4ng0 @ Twitter



Co więcej Intel Core i5-12400 miałby kosztować 210 dolarów, a wariant i5-12400F bez zintegrowanej karty graficznej tylko 180 dolarów - zamiast 500 dolarów za i9. W prostym przeliczeniu odpowiednio około 850 i 730 złotych naprzeciw 2030 złotych. Oczywiście to tylko zwykłe wyliczenie po obecnym kursie dolara i nie uwzględnia wielu czynników podnoszących finalne ceny. Niemniej przy tak dobrej wydajności dla graczy, procesor powinien być bardzo łakomym kąskiem wśród osób składających gamingowe komputery.



Czy Intel Core i5-12400 będzie nowym królem sprzedaży?

Leaker o pseudonimie ch11eddog opublikował wyniki swoich testów nowego podstawowego modelu i5 w porównaniu do Intel Core i9-11900KF. W obu przypadkach sparowane z RTX 3070 Ti, pod kontrolą Windowsa 11 i na tym samym chłodzeniu MSI MAG CORELIQUID C240. Co ważne, procesor i5 ma MTP na poziomie 117 W (i tak mniej niż TDP dla i9-11900K) i miał zdjęte limity. Średnio wyniki Intel Core i5-12400 były o 2 proc. lepsze od i9-11900K. To niewiele, ale pamiętajmy o ogromnym skoku pod kątem ceny, TDP, poboru prądu, a nawet liczby rdzeni. W benchmarkach użytkowych słupki już raczej przeważały na korzyść i9. Pełne wyniki (w tym screeny z benchmarków) można znaleźć pod tym linkiem.



Wyniki testów w kilku grach i programie Cinebench R23 / Foto: chi11eddog - @g01d3nm4ng0 @ Twitter



Nadchodzący CPU i5 miałby mieć średnie temperatury w graniach 65 stopni Celsjusza i pobierać 75 W energii elektrycznej podczas grania i około 100 W przy mocno obciążającym go teście PRIME95. Chi11eddog uzyskał na swojej sztuce turbo na jednym rdzeniu do 4,4 GHz, a na wszystkich do 4,0 GHz. Wygląda na to, że szykuje się hit sprzedaży. Szczególnie w połączeniu z tańszymi płytami głównymi jak np. modele oparte o chip B660 i DDR4.



Źródło: wccftech / Foto tytułowe: Intel

12 generacja świetna dla oszczędnych graczy?