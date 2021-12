Ivy. Smart doniczka przekształci twoje kwiatki w pupili niczym tamagotchi

Smart doniczka Ivy zadba o stan roślin i powiadomi, jeśli potrzebują pielęgnacji

Doniczkowe rośliny niczym chętne do interakcji z nami zwierzątka lub tamagotchi

Na platformach croudfundingowych nie raz można znaleźć naprawdę oryginalne projekty. Takim też jest Ivy. To smart doniczka do roślin. Teoretycznie nic egzotycznego. Ta kategoria produktów nie jest może bardzo powszechna, ale wsadzane do ziemi czujniki dla kwiatków bądź całe inteligentne doniczki są z nami już od dłuższego czasu. Jeśli tylko interesujemy się tym tematem, możemy znaleźć sporo takich urządzeń. Jednak Ivy dodaje jeszcze jedną funkcję. Dzięki tej doniczce nasze rośliny mogą przeistoczyć się niemalże w domowe zwierzątka. Trochę na zasadzie podobnej do niegdyś popularnego azjatyckiego gadżetu tamagotchi.Doniczki Ivy monitorują aktualny stan naszych roślin i w razie problemów z temperaturą, wodą, nasłonecznieniem czy innymi kwestiami wysyłają odpowiednie komunikaty oraz zbierają dane na bieżąco, które można sprawdzić w historii. Z podlewaniem jest o tyle wygodnie, że uzupełnia się zbiornik na wodę, a Ivy odpowiednio dawkuje płyn kwiatkowi. Po dodaniu doniczki do aplikacji, możemy zrobić zdjęcie naszej rośliny (lub wybrać ją ręcznie z listy), a Ivy będzie odpowiednio dobierać wszystkie parametry zgodnie z danym gatunkiem. Produkt łączy się ze smartfonem poprzez WiFi, można też zdalnie sprawdzać stan spoza domu przez Internet.To już znamy, właśnie tak działają smart doniczki i smart czujniki-sondy wkładane do ziemi. Cała magia Ivy zaczyna się od wartości dodanej, która sprawia, że rośliny przeistaczają się niemalże w zwierzątka domowe. Każdy z egzemplarzy Ivy został zaopatrzony na froncie w kolorowy ekran. W zależności od aktualnych warunków oddaje emocje naszej rośliny. Może być chociażby spragniona przy niskim poziomie wody, budzić się rano, kiedy dostarczymy więcej światła po odsłonięciu okna, a nawet reagować na dotyk lub przycinanie. Dzięki temu nie trzeba też zerkać do aplikacji, o ile nauczymy się, co oznaczają dane reakcje (obecnie ponad 70 animacji).Jeśli muśniemy liście, Ivy wychwyci interakcję i wyświetli twarz podobną do zadowolonego z pieszczot zwierzaka. Co ważne, każda roślina i każdy Ivy zapewnia nieco inny charakter czy wygląd, więc mając kilka sztuk, nasze rośliny nie będą jednorodnym tak samo reagującym tłumem, nawet będąc tym samym gatunkiem. Algorytmy nadają specyficzny nieco inny charakter przy każdej sztuce. Firma odpowiedzialna z Ivy umożliwia połączenie doniczki z asystentami Google czy Amazona (w trakcie prac jest też integracja z Apple). Dzięki nim będzie można traktować rośliny jako dotykowe przyciski. Jedną z pokazanych możliwości jest muśnięcie liści w celu zgaszenia domowego smart oświetlenia.