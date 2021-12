Alexa poleciła 10-latce, by wziąła udział w niebezpiecznym wyzwaniu

Rodzice, interesujcie się tym, co robią Wasze dzieci.

Alexa zasugerowała dziecku niebezpieczną "zabawę"

@provofirerescue Captain Tanner with a public safety announcement about the dangers of the Tik Tok Penny Challenge. #dontdoit ♬ original sound - provofirerescue

"jej córka jest i tak zbyt mądra, by zastosować się do rady Alexy"

O sprawie poinformowano Amazon

"Zaufanie klientów jest w centrum wszystkiego, co robimy, a Alexa ma na celu dostarczanie klientom dokładnych, istotnych i pomocnych informacji. Gdy tylko zdaliśmy sobie sprawę z tego błędu, przyjęliśmy szybkie działanie, aby go naprawić."

Domowi asystenci elektroniczni mają za zadanie z założenia ułatwiać życie ludziom. Umożliwić głosowe ustawienie alarmu na określoną godzinę, opowiedzieć dowcip na poprawę humoru, pomóc przygotować listę zakupów, czy nawet złożyć zamówienie online. Funkcji jest rzecz jasna całe multum. Od czasu do czasu zdarza się jednak, że coś pójdzie nie tak, a wirtualny pomagier przynosi więcej szkody niż pożytku. Tak było właśnie w przytoczonej niżej sytuacji.Rodzice coraz częściej są na tyle zabiegani, że nie poświęcają należytej uwagi swoim pociechom. W tym kontekście nikogo nie powinien dziwić fakt, iż pewna znudzona 10-latka z Wielkiej Brytanii po nowe pomysły na zabawę zwróciła się do cyfrowej asystentki Amazon Alexa. Alexa postanowiła narazić dziecko na śmiertelne niebezpieczeństwo wynikające z zabawy w "the penny challenge".Popularny, a jakże, na TikToku the penny challenge polega na tylko częściowym wpięciu ładowarki od smartfona do kontaktu i dotknięciu monetą wystających bolców. Alexa dość dokładnie musiała opisać dziewczynce to, na czym polega idiotyczny "czelendż".Na szczęście w pobliżu znalazła się matka dziecka, Kristin Livdahl, która usłyszała sugestię Alexy i odpowiednio szybko zareagowała. Livdahl w rozmowie z BBC stwierdziła, że. Mimo to coś mi się wydaje, że matka cieszyła się z tego, iż była w pobliżu.Matka o zajściu poinformowała Amazon, który zaktualizował już Alexę w taki sposób, by nie proponowała użytkownikom tej karkołomnej zabawy. Pytanie brzmi: jakie inne wyzwania zaproponuje użytkownikom w zamian? W wielu przypadkach asystent działa po prostu jak wyszukiwarka i zwraca w odpowiedzi na zapytanie któryś z popularnych wyników.W oświadczeniu przekazanym BBC Amazon zakomunikował:Źródło: BBC