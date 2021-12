Xiaomi pokazało najnowsze flagowce. Seria Xiaomi 12 nie rozczarowuje

Urządzenia zadebiutowały w Chinach kontynentalnych.

Xiaomi 12 - cena i dostępność

Xiaomi nie czekało do stycznia i już teraz zapowiedziało flagowce na 2022 rok. Chiński producent ogłosił, że flagowa seria będzie od teraz dostępna w dwóch rozmiarach z najnowszym procesorem Snapdragon 8 Gen 1 i wyświetlaczem DisplayMate A+ OLED.Najnowsze modele różnią się przede wszystkim przekątną ekranu. Miłośnicy kompaktowych smartfonów mogą sięgnąć po- model ten wyposażono welastyczny ekran OLED o rozdzielczości 2400×1080, szczytowej jasności 1100 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Całość waży 180 gramów.Nieco większy panel zagościł w- znajdziemy tutaj, energooszczędny wyświetlacz 2K drugiej generacji, który wykorzystuje technologie Samsung E5 i LTPO. Aby zapewnić najlepszą w swojej klasie jakość obrazu, panel oferuje rozdzielczość 3200 x 1440 i zapewnia szczegółową klarowność obrazu. Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro obsługują HDR10+ i Dolby Vision.Zarówno Xiaomi 12, jak i Xiaomi 12 Pro wyposażono w najbardziej zaawansowany chipset Qualcomm, platformę mobilną. Według producenta, możliwości GPU zostały zwiększone o 30% pod względem renderowania grafiki, a wydajność energetyczna wzrosła o 25%.Na pokładzie znalazły się też najnowsze pamięci, które obsługują transfer do 6400 Mbps. Wydajność pamięci masowej nowej generacji UFS 3.1 pozwala na osiągnięcie świetnych prędkości zapisu sekwencyjnego do 1450 MB na sekundę — to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednią generacją.Producent obiecuje, że seria Xiaomi 12 zaskoczy fenomenalnymi zdjęciami dzięki całkowicie nowemu algorytmowi przetwarzania obrazu.Jeśli chodzi o sprzęt, Xiaomi 12 jest wyposażony w główny aparat Sony IMX766 z czujnikiem o wielkości 1/1,56 cala, ultraszerokokątny aparat 13 MP i aparat telemakro 5 MP.Xiaomi 12 Pro jest wyposażony w układ potrójnych kamer, z których każdy ma. Główny aparat to sensor Sony IMX707 z bardzo dużym czujnikiem 1/1,28 cala, który wykorzystuje piksele 4 w 1 2,44 μm. Według Xiaomi, ta zaawansowana konfiguracja systemu kamer poprawia możliwości rejestrowania światła o 49% w porównaniu z poprzednią generacją. Dwie pozostałe kamery wykorzystują sensor 50MP JN1, ultraszeroki z polem widzenia 115° oraz teleobiektyw 2x.Na pokładzie nie zabrakło podwójnych głośników dostrojonych przez SOUND BY Harmon Kardon.Mniejszy flagowiec czyli Xiaomi 12 wyposażono w baterię. Z kolei Xiaomi 12 Pro wyposażono w pierwszą w branży jednoogniwową baterięwspierającą szybkie ładowanieOba smartfony mają wspierać ładowanie bezprzewodowe o mocy 50W.Xiaomi 12 będzie oferowany w Chinach kontynentalnych w trzech wariantach: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB w cenach 3699 RMB (ok. 2350 zł), 3999 RMB (ok. 2550 zł) i 4399 RMB (2810 zł).Xiaomi 12 Pro będzie oferowany w Chinach kontynentalnych w trzech wariantach: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB w cenach: 4699 RMB (ok. 3000 zł), 4999 RMB (ok. 3200 zł) i 5399 RMB (ok. 3500 zł).Oba urządzenia będą dostępne w wariantach ze szklanym wykończeniem (czarny, niebieski, fioletowy) oraz w kolorze zielonym z wegańskiej skóry.Tego jeszcze nie wiemy, ale można spodziewać się, że globalny debiut odbędzie się w okolicach targów MWC Barcelona 2022 czyli na przełomie lutego i marca.Źródło: Xiaomi