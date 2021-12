Motorola dalej wierzy w serię Razr. Kolejny składany model na horyzoncie

Tym razem może się udać.

Źródło: Motorola



Naprawi błędy poprzednika?

Jin nie napisał zbyt wiele na temat kolejnej edycji składanej Motoroli, jednak wspomniał o tym, że poprawiona zostanie wydajność. Można więc oczekiwać, że smartfon w końcu zostanie wyposażony w topowy układ Qualcomma, a jeśli zadebiutuje w 2022 roku, to zapewne będzie to Snapdragon 8 Gen1.



Fani marki oczekują też zapewne lepszych aparatów, co najmniej takich, jaki znalazł się w modelu



Trzeba przyznać, że nisza składanych smartfonów robi się coraz ciekawsza. Zaledwie kilka dni temu miała przecież miejsce premiera pięknego



Źródło:



Składana Motorola Razr, zarówno w pierwszej wersji, jak i późniejszej (5G) nie odniosła spektakularnego sukcesu, zarówno w Polsce, jak i na wszystkich innych rynkach. Model ten był z pewnością wyjątkowy, jeśli chodzi o formę, jednak jego cena była zupełnie nieadekwatna do wyposażenia. Przypomnijmy, że na początku Razr kosztowała 7299 złotych, mając pod obudową przestarzałego Snapdragona 710 i 6 GB pamięci RAM, a do robienia zdjęć służył pojedynczy aparat.Niewiele lepiej było w przypadku modelu 5G . Choć teraz jest już on tańszy (5999 złotych), początkowa cena także była dosyć wysoka, a pod względem specyfikacji nie było zbyt dużego progresu. Wciąż było to urządzenie napędzane chipsetem ze średniej półki, z dosyć przeciętnym aparatem.Firma nie zamierza jednak porzucać legendarnej serii, co potwierdził sam Chen Jin, jedna z ważniejszych osób w Lenovo, do którego należy obecnie Motorola. Napisał on na swoim profilu na chińskim portalu społecznościowym Weibo, że trzecia generacja składanego smartfona z elastycznym ekranem jest w planach.