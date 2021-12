Tak wygląda przyszłość. LG prezentuje przezroczyste panele OLED

Trzy modele.

Innym konceptem jest LG Display Shopping Managing Showcase, czyli rozwiązanie przeznaczone stricte dla sklepów. Składa się pojedynczego transparentnego ekranu z drewnianą ramką i jest jednocześnie witryną, za którą mogą znajdować się różnego rodzaju produkty. Ma to pomóc sprzedawcom przykuć uwagę klientów, nie zasłaniając przy tym samej ekspozycji.





Jest też LG Display Show Window, czyli niemal pełnowymiarowa witryna, dedykowana sklepom odzieżowym, która składa się z aż czterech 55-calowych paneli.



Prezentacja na żywo w Las Vegas

Wszystkie wyżej wymienione wynalazki będzie można zobaczyć na żywo na



Przypomnijmy, że targi w Las Vegas startują 5 stycznia i będą trwały 3 dni. Nadchodząca edycja imprezy będzie jednak mocno okrojona, ponieważ swój udział odwołały już takie marki jak Lenovo, Meta, Google czy Microsoft, a co więcej możliwe, że lista absencji będzie ostatecznie znacznie dłuższa. Wszystko oczywiście przez względy epidemiologiczne.



Już teraz zapowiedziano jednak, że wszystkie marki, które miały pojawić się na targach, ale finalnie na nie nie przyjadą, zaprezentują swoje produkty i technologie na konferencjach online.



Dział LG zajmujący się produkcją ekranów (LG Display) opublikował na swoim blogu zapowiedź tego, co będziemy mogli zobaczyć na nadchodzących targach CES w Las Vegas, które odbędą się już za kilka dni. Okazuje się, że jeden z największych producentów wyświetlaczy na świecie widzi przyszłość w przezroczystych barwach, a dokładniej w przezroczystych panelach OLED.LG na swoim stoisku ma zaprezentować trzy rodzaje transparentnych paneli, z czego tylko jeden przeznaczony będzie do prywatnego zastosowania. Mowa o LG Display OLED Shelf, czyli ciekawej konstrukcji składającej się z dwóch przezroczystych ekranów z cienką czarną ramką i masywną półką u góry. Jak wskazuje producent, ma to być nowoczesny dodatek do salonu, który w wybranych momentach będzie służył za telewizor, a w pozostałych za stylowego asystenta pokazującego godzinę, kalendarz i inne narzędzia. Jak możecie sami zobaczyć na poniższej wizualizacji, wygląda to naprawdę ciekawie.