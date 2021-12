Xiaomi 12 na żywo. Wyciekły zdjęcia smartfona

Wygląda bardziej oryginalnie, niż na wcześniejszych grafikach.

Kompaktowe wymiary, świetne podzespoły i MIUI 13

Przedpremierowo, wiemy o Xiaomi 12 bardzo dużo, a to dzięki bardzo licznym przeciekom, które nasiliły się przede wszystkim w ostatnich tygodniach. Smartfon będzie oczywiście pracował pod kontrolą topowego Snapdragona 8 Gen1, który będzie wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB przestrzeni dyskowej na kości UFS 3.1.



Ekran bazowej wersji Xiaomi 12 ma mieć skromną (jak na obecne standardy) przekątną 6,2 cala, rozdzielczość Full HD+, a jego technologia wykonania to AMOLED LTPO. Za produkcję panelu będzie odpowiadał oczywiście Samsung, a maksymalne odświeżanie jednostki to zapewne minimum 120 Hz.



Xiaomi ulepszy również aparaty. Zwykły model 12 ma mieć sensor 50 MP z dwoma towarzyszącymi jednostkami (szeroki kąt i peryskop), a wersja Ultra dostanie najnowszy 200-megapikselowy aparat główny oparty na czujniku Samsung ISOCELL GN5. Przecieki donoszą także o tym, że nowe flagowce Xiaomi dostaną technologię superszybkiego ładowania



Z mniej pozytywnych doniesień, jest duża szansa, że producent podniesie ceny względem poprzednika. Wstępnie mówi się, że Xiaomi 12 5G będzie wyceniony w Chinach na co najmniej 4299 juanów (ok. 2760 złotych). Oznacza to, że w Polsce cena może przekroczyć 3 tysiące złotych.



Oceniając po dotychczasowych grafikach, można by stwierdzić, że jeśli chodzi o wygląd, Xiaomi 12 będzie nudnym i powtarzalnym modelem. Na chwilę przed premierą do sieci trafiły jednak zdjęcia, które przedstawiają flagowy smartfon Chińczyków “w realu”. Urządzenie wygląda na nich naprawdę nowocześnie, a dzięki pastelowej kolorystyce i wyspie aparatów podzielonej wyraźnymi liniami, nie da się go pomylić z żadnym innym modelem.Wygląda na to, że obudowa będzie wykonana z tworzywa sztucznego o matowym wykończeniu, a jedynym metalowym elementem będzie wyspa aparatów. Nie powinien być to jednak żaden powód do narzekania, bo dobry plastik jest znacznie lepszy od kruchego szkła czy wykluczającego bezprzewodowe płatności metalu. Co więcej, jeśli przybliżymy obraz na powierzchnię tylnej obudowy szarej wersji wyraźnie widać, że ma ona specyficzną fakturę, co może wskazywać, że została pokryta wegańską skórą.Pastelowe odmiany widoczne na zdjęciu mogą być jednak tylko jednymi z wielu wariantów, w jakich będzie można dostać Xiaomi 12. Zapewne bazowa wersja będzie czarna i (niestety) szklana lub w najlepszym wypadku ceramiczna.