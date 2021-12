Poznaliśmy wygląd, specyfikację, a nawet wynik w Antutu Realme GT 2 Pro

Niemal komplet informacji o flagowcu Realme.

Snap 898, milion w Antutu i papierowa obudowa

Realme GT 2 Pro ma być jednym z pierwszych urządzeń na rynku, które będą bazowały na Snapdragonie 8 Gen1, czyli przyszłorocznym, topowym układzie mobilnym Qualcomma o potężnych możliwościach. Dowodem na imponującą wydajność jest wynik w teście Antutu, który został odnaleziony w bazie aplikacji. Realme GT 2 Pro osiągnął w nim dokładnie 1 025 215 punktów.



Jeszcze przed świętami producent opublikował wideo, w którym ujawnił kilka ciekawych rozwiązań, w jakie będzie wyposażona seria GT 2. Była tam mowa między innymi o aparacie z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 150 stopni, sprytnym rozmieszczeniu anten WiFi oraz potrójnej antenie NFC.





Obudowa smartfona została podobno zaprojektowana przez tę samą osobę, która odpowiada za model



Znany w branży leakster o pseudonimie OnLeaks twierdzi, że seria GT 2 będzie miała aż trzy modele i możliwe, że wszystkie zadebiutują w jednym czasie. Ma to być podstawowa edycja, czyli GT 2 Pro, GT 2 Camera Edition (z najlepszym aparatem) i GT 2 Master Edition. Czy tak rzeczywiście będzie dowiemy się już 4 stycznia.



Premiera Realme GT 2 Pro odbędzie się już za kilka dni (4 stycznia) i o telefonie wiemy już bardzo dużo, żeby nie powiedzieć, że prawie wszystko. Leaksterzy z różnych stron świata nie zawiedli, a i sam producent ujawnił kilka jego kluczowych cech.Najświeższe informacje dotyczą właściwości ekranu smartfona, które ujawniły grafiki promocyjne udostępnione w sieci przez jednego z użytkowników Twittera. Okazuje się, że Realme GT 2 Pro będzie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz 2K wykonany w technologii LTPO AMOLED drugiej generacji. To ten sam typ ekranu, który ma zostać zastosowany na przykład w nadchodzącym OnePlusie 10 Pro , który swoją drogą ma zadebiutować tego samego dnia, co GT 2 Pro.Materiały ujawniają też, że panel flagowca Realme ma cechować się ekstremalnie szybkim czasem reakcji - 75 ms i dynamiczną częstotliwością odświeżania w zakresie 1 Hz - 120 Hz. Grafiki promocyjne pozwalają także zauważyć, że kamera do wideorozmów, klasycznie dla Realme, zostanie ulokowana w lewym górnym rogu ekranu.