Samsung i ADATA pokazali SSD PCIe 5.0 NVMe. Dwa razy lepsze transfery niż w PCIe 4.0.

Coraz więcej nowych komputerów jest składanych z nośnikami SSD NVMe PCIe 4.0, choć tak naprawdę nawet nie w każdej maszynie uświadczymy SSD NVMe PCIe 3.0., a dość często tylko SATA. Pojedyncze nośniki HDD, to już faktycznie margines, który powinien zniknąć z rynku nowych maszyn i można go już nawet nie brać pod uwagę. Tradycyjne talerzowe konstrukcje lądują w zasadzie tylko jako uzupełnienie SSD o dodatkową pojemność, a nie nośnik systemowy (no, może poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, takich firm i produktów nie należy pochwalać). Mimo nie tak przytłaczającego udziału SSD PCIe 4.0, na horyzoncie jest już era SSD PCIe 5.0. Firmy ADATA i Samsung właśnie zaprezentowały swoje pierwsze konstrukcje tego typu.



Samsung PM1743, czyli pojemny i szybki SSD PCIe 5.0 dla serwerów

W przypadku Samsunga, mowa o rozwiązaniu typowo profesjonalnym do serwerów. Ich SSD PM1743 oparty o własne pamięci V-NAND szóstej generacji ma zapewnić prawie dwa razy szybszy transfer i o 30 proc. lepszą wydajność energetyczną niż poprzednia generacja produktu. Interfejs PCIe 5.0 oferuje teoretyczną przepustowość 32 GT/s, a więc dwa razy więcej niż PCIe 4.0. Sam nośnik Samsung PM1743 będzie miał dla odczytu nawet 13000 MB/s przy 2500000 IOPS, co daje 1,9 i 1,7 razy lepszy wynik niż odpowiednika z PCIe 4.0. W zapisie to odpowiednio 6600 MB/s i 250000 IOPS, więc 1,7 i 1,9 razy więcej.



Coraz więcej nowych komputerów jest składanych z nośnikami SSD NVMe PCIe 4.0, choć tak naprawdę nawet nie w każdej maszynie uświadczymy SSD NVMe PCIe 3.0., a dość często tylko SATA. Pojedyncze nośniki HDD, to już faktycznie margines, który powinien zniknąć z rynku nowych maszyn i można go już nawet nie brać pod uwagę. Tradycyjne talerzowe konstrukcje lądują w zasadzie tylko jako uzupełnienie SSD o dodatkową pojemność, a nie nośnik systemowy (no, może poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, takich firm i produktów nie należy pochwalać). Mimo nie tak przytłaczającego udziału SSD PCIe 4.0, na horyzoncie jest już era SSD PCIe 5.0. Firmy ADATA i Samsung właśnie zaprezentowały swoje pierwsze konstrukcje tego typu.W przypadku Samsunga, mowa o rozwiązaniu typowo profesjonalnym do serwerów. Ich SSD PM1743 oparty o własne pamięci V-NAND szóstej generacji ma zapewnić prawie dwa razy szybszy transfer i o 30 proc. lepszą wydajność energetyczną niż poprzednia generacja produktu. Interfejs PCIe 5.0 oferuje teoretyczną przepustowość 32 GT/s, a więc dwa razy więcej niż PCIe 4.0. Sam nośnik Samsung PM1743 będzie miał dla odczytu nawet 13000 MB/s przy 2500000 IOPS, co daje 1,9 i 1,7 razy lepszy wynik niż odpowiednika z PCIe 4.0. W zapisie to odpowiednio 6600 MB/s i 250000 IOPS, więc 1,7 i 1,9 razy więcej.

Samsung PM1743, czyli nowy nośnik SSD PCIe 5.0 skierowany do klientów korporacyjnych i komputerów w serwerowanich / Foto: Samsung



Samsung podkreśla, że SSD PM1743 zapewni wydajność energetyczną do 608 MB/s na każdy wat. Wynik jest o około 30 proc. lepszy niż poprzednia generacja. Kwestia jest naprawdę ważna dla firm mających własne serwerownie, bo pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Koncern będzie oferować swój nośnik w całej gamie pojemności od 1,92 TB do 15,36 TB. Do wyboru w standardowym formacie 2,5 cala i 3 cali EDSFF (E3.S). Jak dodaje - "PM1743 będzie pierwszym w branży dyskiem SSD PCIe 5.0 z obsługą dwóch portów, gwarantującym stabilność działania serwera i wysoką dostępność w przypadku awarii połączenia z jednym portem."



ADATA Project Nighthawk PCIe 5.0 i Project Blackbird PCIe 5.0 - nowe PCIe także dla graczy

Nieco mniej informacji niż Samsung ujawniła firma ADATA. Już na najbliższym wydarzeniu CES 2022 ma zaprezentować dwa szybkie nośniki SSD PCIe 5.0, ale przeznaczone typowo dla domowych użytkowników, w tym graczy. ADATA Project Nighthawk PCIe 5.0 będzie wyposażony w kontroler Silicon Motion SM2508, a jego maksymalne transfery mają sięgać nawet do 14 GB/s w odczycie i 12 GB/s dla zapisu. Za to ADATA Project Blackbird PCIe 5.0 z bardziej egzotycznym kontrolerem InnoGrit IG5666, miałby zapewnić w odczycie także do 14 GB/s, ale dla zapisu maksymalnie 10 GB/s.



Samsung podkreśla, że SSD PM1743 zapewni wydajność energetyczną do 608 MB/s na każdy wat. Wynik jest o około 30 proc. lepszy niż poprzednia generacja. Kwestia jest naprawdę ważna dla firm mających własne serwerownie, bo pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Koncern będzie oferować swój nośnik w całej gamie pojemności od 1,92 TB do 15,36 TB. Do wyboru w standardowym formacie 2,5 cala i 3 cali EDSFF (E3.S). Jak dodaje - "PM1743 będzie pierwszym w branży dyskiem SSD PCIe 5.0 z obsługą dwóch portów, gwarantującym stabilność działania serwera i wysoką dostępność w przypadku awarii połączenia z jednym portem."Nieco mniej informacji niż Samsung ujawniła firma ADATA. Już na najbliższym wydarzeniu CES 2022 ma zaprezentować dwa szybkie nośniki SSD PCIe 5.0, ale przeznaczone typowo dla domowych użytkowników, w tym graczy. ADATA Project Nighthawk PCIe 5.0 będzie wyposażony w kontroler Silicon Motion SM2508, a jego maksymalne transfery mają sięgać nawet do 14 GB/s w odczycie i 12 GB/s dla zapisu. Za to ADATA Project Blackbird PCIe 5.0 z bardziej egzotycznym kontrolerem InnoGrit IG5666, miałby zapewnić w odczycie także do 14 GB/s, ale dla zapisu maksymalnie 10 GB/s.

Dwa nowe nośniki SSD NVMe PCIe 5.0 firmy ADATA skierowane na rynek konsumencki będą pokazane na CES 2022 / Foto: ADATA



Firma podkreśla, że oba modele mają mieć pojemności do 8 TB. Wnioski z tej informacji raczej nie ucieszą wielu entuzjastów sprzętu. Do tej pory SSD M.2 8 TB były oferowane z pamięciami QLC. Jeśli ADATA nie będzie pionierem w 3D TLC 8 TB SSD M.2, to raczej Project Nighthawk PCIe 5.0 i Project Blackbird PCIe 5.0 również będą oparte o QLC. Dodatkowo na CES 2022 ADATA pokaże też nośnik Elite SE920 USB4, czyli zewnętrzny SSD USB4 z transferem do 40 Gb/s (5 GB/s) i chłodzeniem wyposażonym w wentylator.



Zobacz również: Nośnik SSD w myszce. Oryginalny pomysł ADATA w modelu XPG Vault Gaming Mouse



Źródło i foto: Samsung / ADATA / własne Firma podkreśla, że oba modele mają mieć pojemności do 8 TB. Wnioski z tej informacji raczej nie ucieszą wielu entuzjastów sprzętu. Do tej pory SSD M.2 8 TB były oferowane z pamięciami QLC. Jeśli ADATA nie będzie pionierem w 3D TLC 8 TB SSD M.2, to raczej Project Nighthawk PCIe 5.0 i Project Blackbird PCIe 5.0 również będą oparte o QLC. Dodatkowo na CES 2022 ADATA pokaże też nośnik Elite SE920 USB4, czyli zewnętrzny SSD USB4 z transferem do 40 Gb/s (5 GB/s) i chłodzeniem wyposażonym w wentylator.Źródło i foto: Samsung / ADATA / własne

Nowa era szybkich nośników już wkrótce.