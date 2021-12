Co tam SSD w myszce. Ultimate Computer Mouse to cały komputer w myszce

Pełnoprawny komputer ARM z ekranem i klawiaturą wprost w myszce projektem YouTubera

Minecraft i Linux w komputerze-myszce, którą zabierzesz nawet do kieszeni

Kilka dni temu mogliście przeczytać o. Firma ADATA pochwaliła się swoim koncepcyjnym prototypem w sieci, który ma łączyć 1 TB szybkiej pamięci SSD i gamingową mysz. Produkt będzie zaprezentowany na CES 2022. Komentarz jednego z internautów na naszym profilu Facebooka pod postem o XPG Vault Mouse przypomniał mi o innym projekcie. "Windowsa będzie można zainstalować jeszce niech dadzą 8gb ram i ryzena z integra oraz zasilacz i można latać" Cóż, może nie ma Ryzena, ale podobna w założeniach komputero-mysz naprawdę powstała!Nie jest to najnowszy temat ani produkt stworzony przez jakąś komputerową firmę, jednak nigdy nie prezentowaliśmy go na Instalkach. W 2019 roku YouTuber z kanału Electo wykonał pełnoprawny komputer zamknięty w myszce. Zakładam, że nasz czytelnik myślał o wstawieniu wszystkich ważnych zminiaturyzowanych podzespołów z jednostki centralnej do kontrolera, ale Electo dodał nawet mały ekran, klawiaturę i baterię. To w zasadzie miniaturowy laptop w myszce. Swój projekt nazwał The Ultimate Computer Mouse V1.Z racji niewielkich gabarytów i zapewne też braku chęci wydawania ogromnych pieniędzy na pomysł będący youtubową zabawą, Electo musiał ograniczyć się do niedrogiej i zarazem mało wydajnej platformy Raspberry Pi Zero W, którą można kupić już nawet poniżej 60 złotych. Zero jest najniższą serią popularnej maliny. Ma jedynie jednordzeniowy procesor Broadcom BCM2835 (oczywiście typu ARM) i 512 MB RAM, do tego WiFi i Bluetooth 4.1. Poza tym jest też karta pamięci microSD, mała klawiatura Bluetooth, dwie myszki (a właściwie wyjęte z nich części, podobnie jak z klawiatury), bateria 500 mAh, zasilacz, kolorowy ekran 1,5 cala OLED, obudowa z drukarki 3D (większa od typowej myszki, ale to wciąż nie rozmiary np. minilaptopa) i nieco śrubek, kleju, kabelków czy innych drobiazgów.Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Raspbian (obecnie nazywającego się już Raspberry Pi OS), który jest specjalną dystrybucją Linuxa przygotowaną typowo do działania na minikomputerach z rodziny Raspberry Pi. Electo na swoim Ultimate Computer Mouse uruchomił nawet Minecrafta Raspberry Pi Edition, ale z powodu niskiej wydajności (nawet jak na Raspberry Pi), nie była to rozgrywka najwyższych lotów.Niemniej mimo mizernej mocy obliczeniowej i czasem występującego zacinania się, wszystko działa i założenia zostały wykonane. YouTuber stworzył pełnoprawny przenośny komputer ARM w obudowie myszy ze zintegrowanym ekranem, wysuwaną klawiaturą i baterią. Jak na razie nie zaprezentował poprawionej wersji Ultimate Computer Mouse z innym dopiskiem niż V1, ale może w przyszłości doczekamy się podobnego jeszcze lepiej wykonanego projektu nawet od innego twórcy?Źródło i foto: Electo @ YouTube / własne