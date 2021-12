Nośnik SSD w myszce. Oryginalny pomysł ADATA w modelu XPG Vault Gaming Mouse

Podczas targów CES 2022 w Las Vegas należąca do firmy ADATA gamingowa marka XPG ma zaprezentować naprawdę oryginalne urządzenie. Jest nim myszka gamingowa z podświetleniem RGB. Kontrolerów dla graczy jest na rynku cała masa, ale właśnie ten od XPG jest pierwszym, który ma wbudowany nośnik SSD.Na razie nie znamy wielu szczegółów. ADATA przygotowała jedynie prototyp (określany przez nich też urządzeniem koncepcyjnym), a nie gotowe konsumenckie rozwiązanie. XPG Vault Gaming Mouse na pewno będzie produktem z podświetleniem RGB (czy nawet ARGB) i parametrami odpowiednimi do wygodnej rozgrywki. Jednak nie to jest najbardziej interesujące w XPG Vault Gaming Mouse.

Wygląda jak zwyczajna mysz gamingowa, ale skrywa we wnętrzu aż 1 TB szybkiej pamięci typu SSD / Foto: ADATA (XPG)

Gryzoń ma być podłączany poprzez przewód USB-C. Oczywiście nie ma co liczyć na bezprzewodowy wariant z racji wbudowanego SSD. Mysz integruje w sobie do 1 TB pamięci, która umożliwia transfer nawet na poziomie 985 MB/s. Firma zapewnia, że wraz z oprogramowaniem XPG Prime Software Ecosystem chce stworzyć możliwość prostego przenoszenia swojej biblioteki gier wprost w myszy. Wystarczy podłączyć ją do innego komputera i tym samym zapewnić sobie dostęp do naszej całej biblioteki gier (a przynajmniej jej części, 1 TB na gry to w obecnych czasach już nie tak dużo).Źródło i foto: ADATA (XPG) / własne