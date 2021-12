Xiaomi przecenia smartfony na Nowy Rok. Nawet 500 zł taniej na popularne modele

Znamy szczegóły promocji.

Właśnie pojawiła się kolejna okazja na zakup smartfonu w okazyjnej cenie. Polski oddział Xiaomi ogłosił promocję na Nowy Rok, a oferta obejmuje kilka popularnych smartfonów, chociaż wiele z nich debiutowało jakoś czas temu.Patrząc na listę produktów objętych promocją, zdecydowanie widać, że Xiaomi wyprzedaje modele, które już niedługo znikną z rynku. Kampania trwa przez ostatni tydzień roku -Najciekawiej prezentuje się promocja na. Smartfon przeceniono z 1599 zł nai trzeba przyznać, że w tej cenie jest to jedna z najciekawszych propozycji na rynku. Warto przypomnieć, że na rynku zadebiutowała już nowa wersja wspominanego modelu, a mianowicie Xiaomi 11 Lite 5G NE , ale zmiany są kosmetyczne.

Mi 11 Lite 4G 6/128GB Boba Black

Xiaomi Mi 11 Lite zostanie wyposażony w 10-bitowy, 6,55-calowy wyświetlacz OLED z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Wariant z łącznością 4G jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 732G. Na tylnej obudowie znalazł się potrójny aparat fotograficzny.Mi 11 Lite oferuje główny sensor o rozdzielczości 64 Mpix, sensor 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym oraz aparat makro o rozdzielczości 5 Mpix. Za długie działanie na jednym ładowaniu odpowiada bateria o pojemności 4250 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 33 W.A co prócz Mi 11 Lite? Na liście znajduje się m. in. Redmi Note 9 Pro za 899 zł. Poniżej pełna lista smartfonów w noworocznej promocji:Promocja od 24 grudnia do 30 grudnia lub wyczerpania zapasów. Ceny promocyjne są rekomendowane przez Xiaomi i mogą się różnić u partnerów.Źródło: Xiaomi