Wyprzedaż elektroniki w Lidlu. Wracają lubiane gadżety

Kolejna wyprzedaż.

Najnowsza gazetka promocyjna sieci Lidl ujawnia produkty, na które warto zwrócić uwagę przed końcem roku. Nowa oferta będzie dostępna od poniedziałku, 27 grudnia, ale niektóre z produktów wprowadzane będą w kolejnych dniach.Sprawdźmy zatem, co szykuje popularna sieć marketów, a jak wiadomo interesują nas szczególnie produkty z kategorii elektronika.W najbliższą środę w Lidlu znajdziemy, produkt przeceniono z 349 zł. Urządzenie wyposażono w ekran LED, za pomocą którego możemy wskazać docelową wilgotność powietrza. Warto zwrócić uwagę na spory zbiornik na wodę 2.2 l.Tego samego dnia w sklepach Lidl pojawi się ciekawy gadżet dla użytkowników smartfonów. Jest to cyfrowy budzik ze stacją ładującą Qi o mocy 10W. Urządzenie wyceniono na 49 zł, podczas gdy cena katalogowa wynosiła 99 zł. Budzik wspiera wszystkie smartfony obsługujące technologię bezprzewodowego ładowania Qi czyli zarówno iPhone'y, jak i smartfony z Androidem.Od poniedziałku będzie można kupić funkcjonalną akumulatorową maszynkę do strzyżenia włosów i brody w cenie 89,90 zł. Producent podaje, że czas pracy urządzenia przy pełnym ładowaniu wynosi aż 60 minut, a w zestawie znajdziemy sporo akcesoriów do różnego rodzaju zarostu.Oczywiście to nie koniec ciekawych produktów, w katalogu Lidl znajdziecie sporo przyrządów dla majsterkowiczów, jak laser krzyżowy za 299 zł, frezarka, czy młotowiertarka z udarem. Szczegóły znajdziecie na stronach sklepu