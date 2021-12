5 gadżetów które mogłeś znaleźć pod choinką 20 lat temu

Mogłeś lub... bardzo chciałeś znaleźć.



O jakich prezentach świątecznych marzy młodzież w 2021 roku? Chyba żaden nastolatek nie obraziłby się, gdyby otrzymał od swoich bliskich nowego smartfona, laptopa, wciągającą grę komputerową lub elektryczną hulajnogę. Oczywiście ile osób, tyle przeróżnych marzeń, często znacznie skromniejszych niż te, które wymieniłem w zdaniu poprzedzającym. Jedno jest pewne: prezenty technologiczne są jednymi z najczęstszych obiektów pożądania niezmiennie, od wielu dekad, w niemal każdej grupie wiekowej. Oto gadżety które mogłeś znaleźć po swoją choinką 20 lat temu lub... które prawdopodobnie bardzo chciałeś pod nią znaleźć. Powspominajmy.



1. Komputer z najnowszym Windows XP

Premiera Windows XP odbyła się 25 października 2001 roku. Oznacza to, że nowy system Microsoftu mógł zostać zainstalowany na komputerach kupowanych na Boże Narodzenie 2021 roku. Jaką specyfikację miał wówczas wymarzony komputer dla gracza? Wewnątrz obudowy powinny się znaleźć układ graficzny NVIDIA GeForce 3, procesor Intel Pentium 4 2000 MHz i 256 MB pamięci RAM PC-800. Co ponadto? Gigantyczny jak na tamte czasy dysk twardy o pojemności 60 GB i prędkości 7200 obr./min., nagrywarka DVD oraz karta dźwiękowa SoundBlaster LIVE!.







Większości Polaków nie było stać na maszyny na takim "wypasie", w związku z czym wybierali oni często konfiguracje na starszych podzespołach lub procesorach niższej klasy, na przykład Pentium III lub nawet Celeronach z NVIDIA GeForce2 MX lub GTS.



Źródło: YouTube



2. Sony PlayStation 2

Konsola Sony PlayStation 2 zadebiutowała w Europie 24 listopada 2000 roku, ale w 2001 roku wciąż stanowiła niemały rarytas dla miłośników gier w Polsce. Wiecie, była odrobinę tańsza niż w dniu swojej premiery. Gry konsolowe robiły nierzadko dużo większe wrażenie niż produkcje wydawane na PC. Imponowały płynnością działania i szczegółowością grafiki. Za nowym urządzeniem przemawiał fakt wstecznej kompatybilności i to, że odtwarzała ona także gry z pierwszej konsoli PlayStation.







Źródło: Sony Źródło: Sony



Ach, no i prezentowała się fenomenalnie... Sprzęt nie tylko odtwarzał gry wideo, ale także filmy zapisane na płytach DVD-Video. Działało to na wyobraźnię ojców, którzy nierzadko kupowali konsolę pociechom, aby sprawić sobie przy okazji odtwarzacz płyt DVD...



3. Nokia 5510

Od 13 października 2001 roku można było kupić sobie Nokię 5510. Powiedzmy sobie szczerze: pierwszy telefon Nokia z wbudowanym odtwarzaczem MP3 nie kosztował mało, przez co na święta w 2001 roku dostały go raczej wyłącznie dzieci naprawdę zamożnych rodziców... lub po prostu osoby starsze. Ceny telefonu szybko jednak spadły i pamiętam, że sam stałem się jednym z jego posiadaczy.







Źródło: Allegro



Nietuzinkowy kształt, fizyczna klawiatura QWERTY i aż 64 MB pamięci wewnętrznej... No dobra, tej pamięci wcale nie było tak dużo - w praktyce pozwalała na przechowywanie jedynie garstki „empetrójek”. Smartfon wyglądał jednak kosmicznie, nadawał się idealnie do pisania SMS-ów i był po prostu cool. Marzyło o nim wiele dzieciaków.



4. iPod Classic 1G lub tani odtwarzacz MP3 Jeżeli ktoś dostał na święta w 2001 roku odtwarzacz iPod Classic 1 generacji mógł nazywać się szczęśliwcem. Oferujący 5 lub 10 GB pamięci (od marca 2002 roku) na dane odtwarzacz MP3 stał się z miejsca gadżetem kultowym, promowanym intensywnie w całej masie filmów. Wygodny w obsłudze sprzęt wyceniony na, bagatela, 399 dolarów pozwalał błyskawicznie przełączać się pomiędzy ulubionymi utworami.



Źródło: Apple



Tańszą alternatywę dla niego stanowiły znacznie tańsze odtwarzacze MP3, importowane do Polski masowo z Chin. Oferowały gorsze brzmienie, mniej intuicyjny interfejs oraz znacznie mniej przestrzeni na dane... ale były i cieszyły użytkowników tak samo mocno, jak niesamowite jak na tamte czasy produkty Apple.



5. Game Boy Advance

Źródło: Nintendo Źródło: Nintendo

Na przełomie wieków rekordy popularności biły przenośne konsolki Nintendo. Handheld o nazwie Game Boy Advance pojawił się w Europie w połowie 2001 roku i zachwycał ładnym, 2,9-calowym ekranem o rozdzielczości 240x160 pikseli, bogatą biblioteką gier, a także możliwością zabawy w trybie wieloosobowym za pośrednictwem akcesorium o nazwie Game Boy Advance Link Cable. Mario Kart, Pokemony i wiele innych gier budziły ogromne emocje wśród graczy w każdym wieku. Dziś GBA w dobrym stanie to ceniony rarytas na serwisach ogłoszeniowych.



6. Aparat cyfrowy

Telefony komórkowe w 2001 roku nie potrafiły jeszcze robić zdjęć. Miłośnicy fotografii musieli korzystać wtedy często z analogowych aparatów fotograficznych. Popularyzacja niewielkich, kompaktowych aparatów cyfrowych oraz obniżenie ich cen sprawiły, że na przełomie wieków trafiały one pod dachy kolejnych domów.



Źródło: Canon



Niejeden w 2001 roku marzył o swoim pierwszym kompakcie i niektóre z tych marzeń zostały spełnione. W następnych latach żadne wakacje lub ferie zimowe nie mogły się odbyć bez setek zdjęć wykonanych za pomocą "cyfrówki".



7. Pendrive Zanim powstały pendrive'y dane pomiędzy komputerami przenosiło się najczęściej na dyskietkach, płytach CD, DVD lub na dyskach twardych, zamkniętych w specjalnych kieszeniach. Pamięci flash korzystające z uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) zaczęły powstawać wraz z popularyzacją tego standardu z końcem lat 90' XX wieku. W 2000 roku w sklepach pojawiły się nośniki korzystające ze standardu USB 2.0, a w 2001 roku ich ceny stały się nieco niższe.



