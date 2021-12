Tak wygląda Xiaomi 12. Oto wszystko, co o nim wiemy

Zapowiada się kusząco.

Xiaomi 12. | Źródło: @evleaks na TwitterzeXiaomi 12 to przede wszystkim niezbyt duży, jak na dzisiejsze czasy oczywiście, ekran. Producent w Xiaomi 12 postawi na wyświetlacz o przekątnej. Panel o rozdzielczości Full HD+ zaoferuje odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz i aż 1600 poziomów automatycznej jasności. Już teraz wiemy, że ekran otrzymał ocenę A+ od DisplayMate, do czego mogły przyczynić się m.in. wsparcie dla Dolby Vision, obsługa 10-bitowej głębi koloru oraz formatu HDR10+.Xiaomi 12. | Źródło: @evleaks na TwitterzeXiaomi 12 Pro będzie nieco większym modelem z panelem LTPO o rozdzielczościz dynamicznie zmienną częstotliwością wyświetlanego obrazu. Droższe z urządzeń wykorzysta technologię szybkiego ładowania 120 W. Nie wiadomo z jaką mocą ładowany będzie tańszy Xiaomi 12.Xiaomi 12. | Źródło: @evleaks na TwitterzeO wydajność smartfonów Xiaomi 12 zadba nowy układ, współpracujący z pamięcią RAM LPDDR5. Użytkownik swoje dane będzie przechowywał w obrębie szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1. Zabraknie gniazda na karty pamięci, ale do tego konsumenci są już niejako przyzwyczajeni. Smartfony obsłużą łączność 5G, Wi-Fi 6 oraz NFC. Pojawi się też lubiany port podczerwieni.Na opublikowanych w sieci renderach widzimy potrójny aparat tylny. Głównej matrycy o rozdzielczości 50 Mpix mają towarzyszyć moduły z obiektywem szerokokątnym oraz teleobiektywem z zoomem optycznym. Na miłośników dobrego brzmienia czekają głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio, a system dźwięku sygnowany będzie logo Harman Kardon.Ceny Xiaomi 12 nie są znane, ale wytrzymacie chyba jeszcze 4 dni do ich debiutu?Źródło: evleaks