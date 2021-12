Rząd da Polakom 100 złotych na dekodery DVB-T2. Pozwolą odbierać TVP

Interesująca dopłata.

Wiele gospodarstw domowych w Polsce już w 2022 roku czekają nadplanowe wydatki. Chodzi o zmianę standardu nadawania, która wymusza przejście na nowe dekodery , obsługujące sygnał DVB-T2 . Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poinformowała, że nastąpi to w okolicach 30 czerwca 2022 roku, kiedy to urządzenia poprzedniej generacji stracą możliwość bezpłatnego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Aby niektórzy Polacy nie stracili dostępu do TVP, TV Trwam, TV Republika i innych stacji dostępnych w otwartym paśmie, rząd przygotował specjalną dopłatę.Do wielu programów socjalnych dołączy wkrótce kolejny. Już na początku 2022 roku rząd chce zacząć wypłaty 100 złotych dla każdego gospodarstwa domowego, które będzie zmuszone do wymiany dekodera telewizyjnego. Według doniesień bonifikata wypłacana ma być na jedną osobę w gospodarstwie domowym, na podstawie specjalnej deklaracji.- informuje Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński.Wniosek o dopłatę na nowy dekoder może być składany w drodze elektronicznej, tradycyjnej, a także za pomocą pełnomocnika. Ma to pozwolić na złożenie go wszystkim najbardziej potrzebującym osobom. Dofinansowanie będzie można spożytkować w sklepach stacjonarnych i intenetowych.

"Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je – w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera"

"Po złożeniu wniosku - uprawniona osoba otrzyma dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup dekodera. Będzie go mogła zrealizować w jednym ze sklepów RTV, które zgłoszą się do udziału w programie. Dofinansowanie będzie jednorazowe, w wysokości do 100 zł. Świadczenie można będzie uzyskać do końca 2022 roku"

Złóż wniosek, trafisz na listę posiadaczy odbiorników RTV?

Czy mój telewizor ma wbudowany dekoder DVB-T2?

Co oferuje standard DVB-T2?

Źródło: Canva Pro- czytamy.Dofinansowanie będzie mógł najwyraźniej odebrać każdy, bez względu na dochody.Złożenie wniosku o dopłatę może być pułapką na osoby nie płacące abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wszystkie osoby, które zakupią odbiornik DVB-T2 muszą liczyć się z tym, że trafią pod lupę organów kontroli, które będą mogły skuteczniej wyegzekwować od nich abonament RTV . Dopłaty imienne to prosty sposób na ewidencjonowanie osób korzystających z odbiorników.Istnieje duże prawdopodobieństwo, że... tak! Według szacunkowych danych prognozowanych przez Związek Cyfrowa Polska, w 2019 roku w Polsce nawet ok. 62% telewizorów w gospodarstwach domowych dysponowało przystosowanym do odbioru nowego sygnału dekoderem. Jeśli nie jesteście pewni czy Wasz model go obsługuje wpiszcie nazwę swojego modelu urządzenia w Google i dołączcie frazę "DVB-T2" lub skontaktujcie się z działem pomocy technicznej producenta.Źródło: Canva ProWedług tego samego raportu w ostatnich pięciu latach w naszym kraju aż 7 z 11,5 mln sprzedanych telewizorów umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2. Szacuje się, że w do 2022 roku aż 91% gospodarstw będzie dysponowało odbiornikami telewizyjnymi wspierającymi DVB-T2.Nowszy standard DVB-T2 wykorzystuje przede wszystkim nowocześniejsze kodowanie HEVC (H.265/MPEG-H part 2), które zapewnia identyczną jakość obrazu przy dwukrotnie mniejszym zużyciu przepływności. W teorii nadawca będzie mógł emitować sygnał w jeszcze wyższej rozdzielczości i w lepszej jakości dźwięku. DVB-T2 cechuje się też większą pojemnością multipleksu (40 Mb/s w 8 MHz vs 24,88 Mb/s w 8 MHz), dzięki czemu w jego ramach można nadawać większą liczbę kanałów. Z racji zwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby sieci 5G sygnał nadawany będzie na częstotliwościach z zakresu 470-694 MHz.Źródło: PAP, zdj. tyt. mat. własny na podstawie zdjęcia z Canva Pro