Samsung zaprezentował nowy standard HDR10+ Gaming specjalnie dla gier

Nowy standard opracowany przez HDR10+ Technologies LLC będzie obecny w przyszłorocznych telewizorach (Neo QLED od serii Q70 wzwyż) i gamingowych monitorach Samsunga. Dzięki niemu obraz w grach będzie oddawał szeroką paletę barw przy niskim opóźnieniu i z dużym odświeżaniem matrycy nawet powyżej 120 Hz, także uwzględniając dostosowanie do zmiennego podawania klatek na sekundę (VRR).Jak można przeczytać w komunikacie firmy - "Przyszłoroczne modele telewizorów i monitorów gamingowych firmy Samsung będą zgodne ze standardem HDR10+ GAMING, umożliwiając automatyczną kalibrację HDR, która zapewnia zapierającą dech w piersiach jakość obrazu - dokładnie taką jaką zaplanowali twórcy gier. Oznacza to również natychmiastową reakcję na każdy ruch przeciwnika i wierne odwzorowanie wszelkich detali."

Standard HDR10+ Gaming będzie dostępny także w ultrapanoramicznych monitorach gamingowych Samsunga / Foto: Samsung

HDR10+ Gaming zapewni pełną automatykę, zapomnij o ustawianiu monitora i PC lub konsoli

Na targach CES 2022 będą zaprezentowane kolejne szczegóły i lista gier z obsługą nowego standardu nawet w 4K i 8K. Co ważne zgodność z HDR10+ Gaming zagwarantują karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3000, RTX 2000 i GTX 1600. Odpowiednie sterowniki będą wydane już w 2022 roku.HDR10+ Gaming przede wszystkim eliminuje potrzebę manualnego dostosowywania ustawień po załadowaniu gry. Dotychczas było to możliwe tylko w przypadku filmów i treści telewizyjnych. Wszystko zrobi automatycznie silnik gry. Powinno to zagwarantować dobrą widoczność ciemnych detali przy jednoczesnym odpowiednim zachowaniu najjaśniejszych elementów. Ponadto zgodne ekrany od razu przełączą się w tryb "prawdziwej referencji". Standard zagwarantuje jak najlepsze wrażenia w kolorach, ostrości i szybkości odświeżania bez konieczności ręcznej zmiany ustawień na konsoli, PC oraz telewizorze lub monitorze.Źródło i foto: Samsung