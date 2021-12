Pamiętacie mini PC od GMK? Następca Nuc Box 3 nie ma jego bolączek

Jeszcze kilka miesięcy temu dość często informowaliśmy czytelników o nowych miniaturowych komputerach, które były swoistym ekstremalnym zmniejszeniem rozmiarów mini PC przy zachowaniu parametrów odpowiednich do prac biurowych, przeglądania zasobów sieci, grania w streamingu czy oglądania multimediów w 4K. Teraz GMK przestawia już trzecią edycję Nuc Boxa o lepszym wyposażeniu.



GMK NuxBox 3, czyli energooszczędny mini PC do prostych prac w ulepszonej nieco większej formie

GMK NucBoxa 2 pominęliśmy. Wciąż był mocno energooszędny, ale z racji zastosowania Intel Core z serii U mocno odstawał od pierwowzoru, choć miał sporo więcej mocy i portów. Nuc Box 3 jest w pewnym sensie "zawartością" pierwszego najmniejszego Nux Boxa (obecnie nazywany też czasem GMK NucBox S 4K), ale w większej formie z liczniejszymi interfejsami, tak jak w dwójce. Już nie można go porównać np. do cytryny (pierwsza wersja miała 61 x 61 x 42 mm), ale to wciąż niewielki i lekki mini PC (128 x 128 x 32,5 mm przy 386 g).



Wymiana SSD czy pamięci RAM w GMK NucBox 3 jest bardzo prosta / Foto: GMK



Jego podstawą jest znów czterordzeniowy Intel Celeron J4125 (2 GHz do 2,7 GHz w turbo) z Intel UHD 600 i TDP na poziomie 10 W. Poza tym także standardowo otrzymujemy 8 GB RAM i 256 GB SSD M.2. Co ważne ma normalny slot SO-DIMM DDR4 i pełnowymiarowy M.2 2280, więc zaopatrzymy go w dowolną zgodną kość RAM, także innej pojemności, czy inny SSD w najpopularniejszej wielkości (pierwszy NucBox miał slot M.2 2242). Dostęp do obu gniazd jest wyjątkowo prosty, wystarczy zdjąć klapkę przykręconą na jedną śrubkę.



NucBox 3 dostał szereg nowych portów względem NuxBoxa

Dostajemy aż cztery duże porty USB 3.2 Gen 1, slot na karty microSD, gniazdo audio minijack (słuchawkowe lub na głośniki), dedykowany wtyk zasilania (GMK NucBox miał doprowadzaną energię poprzez port USB-C), dwa pełnowymiarowe gniazda obrazu i dźwięku obsługujące 4K (HDMI z 30 Hz przy 4K i DisplayPort z 60 Hz przy 4K), przewodową kartę sieciową gigabit Ethernet (a co za tym idzie też np. Wake-On-LAN czy PXE boot). Poza tym dwuzakresowe WiFi 5 ac i Bluetooth 4.2 na bazie modułu Intel AC7265.



NucBox 3 w stosunku do pierwszej wersji ma więcej portów / Foto: GMK



Komputer obsługuje Linuxa Windowsa, 10, Windowsa 11 i inne popularne systemy. W przeciwieństwie do pierwowzoru, jest chłodzony pasywnie, a więc bezgłośny. Większa przestrzeń daje możliwość zastosowania większego radiatora.



Większa obudowa pozwala na zastosowanie większego radiatora i pasywną pracę układu chłodzenia / Foto: GMK



Oczywiście znów nie ma co liczyć na ogrom mocy, ale proste prace domowe, biurowe i rozrywka jak najbardziej nie będą nieprzyjemne. A do tego wykorzystamy mało energii elektrycznej i zaoszczędzimy miejsce na biurku. Mini PC GMK NucBox 3 można zamawiać w preorderze na stronie producenta z 8 GB RAM, 256 GB SSD i Windowsem 11 Home normalnie w cenie 319,99 dolarów (około 1310 złotych), ale po wprowadzeniu kodu "Xmas90" otrzymujemy rabat na 90 dolarów. To daje 229,99 dolarów, więc mniej więcej 940 złotych.



