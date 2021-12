Jeszcze mocniejszy flagowy procesor Intel Core i9-12900KS potwierdzony przez AIDA64

Wszystko wskazuje na to, że kojarzona z niebieskim kolorem firma od procesorów x86 (a obecnie właściwie x86_64) przygotowuje pewnego rodzaju potwora, jakiego nie miała w swojej ofercie od 3 generacji. Mowa o specjalnej wersji CPU Intel Core i9-12900K, czyli Intel Core i9-12900KS.Pierwotnie Intel zaprezentował w ramach 9 generacji Intel Core takie jednostki jak Intel Core i-9900K i nieco później Intel Core i9-9900KS. Model z dopiskiem "S" był po prostu wyselekcjonowaną partią z podbitymi standardowymi zegarami i wyższymi maksymalnymi do osiągnięcia w trybie boost dla większej liczby rdzeni (przy jednym wartości były takie same dla K i KS).

Intel Core i9-9900K, czyli ostatni jak na razie procesor, który dostał później wersję KS / Foto: własne

Nowy Intel Core i9-12900KS potwierdzony przez AIDA64 Extreme jeszcze przed prezentacją Intela

Niestety było to okupione wyższym TDP (95 W vs 127 W) i zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Stockowe zegary zwiększono do 4,0 GHz z normalnych 3,6 GHz. Za to w booście niezależnie od liczby podbijanych rdzeni, mogło to być maksymalnie nawet do 5,0 Ghz zamiast przy 1 i 2 (wszystkie rdzenie edycji bez "S" miały do 4,7 GHz na ich podbitym całym komplecie). Inna sprawa, czy realnie użytkowane, a nie tylko testowane w idealnych warunkach u producenta procesory w ogóle osiągają maksymalny boost w danych warunkach i na jak długo.Intel Core i9-12900K ma podstawowe taktowanie na poziomie 3,2 GHz dla rdzeni performance i 2,4 GHz dla rdzeni efficient. W Turbo odpowiednio do 5,1 GHz i 3,9 GHz, choć Intel podkreśla, że teoretycznie przy połączeniu Intel Turbo Boost i Intel Thermal Velocity Boost może wynieść skrajnie do 5,2 GHz. Ważne, że chodzi o maksymalne wyniki dla jednego rdzenia. Przy booście kilku taktowania podobnie jak przy Intel Core i9-9900K są odpowiednio niższe.