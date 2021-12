LG pokazało przedziwny monitor w nowym formacie 16:18

I to jest innowacja.

LG DualUp, czyli nietuzinkowy monitor dla profesjonalistów

Gdybym zapytał czytelników naszego serwisu o to, jakie znają formaty wyświetlania obrazu oraz proporcje ekranów, otrzymałbym zapewne kilka odpowiedzi. Najpopularniejszy 16:9, kinowy i ultrapanoramiczny 21:9, sprzyjające produktywności 16:10 oraz 3:2 oraz nieco już zapomniany telewizyjny format 4:3. Od teraz do tego grona można dopisać nietypowy format 16:18. Wszystko za sprawą LG i nowego monitora LG DualUp.LG DualUp 28MQ780 to monitor z 31,5-calową matrycą o rozdzielczości 2560x2880 pikseli. To nie błąd. Monitor jest wyższy niż szerszy, co pomóc ma na przykład profesjonalistom, wykorzystującym w swojej codziennej pracy programy do obróbki wideo. Proporcje 16:18 mają być "przeciwieństwem" proporcji 21:9. Tu dodatkowa przestrzeń jest "dołożona" u góry, a nie z boku.31,5-calowy LG 28MQ780 stanowi ekwiwalent dwóch 21,5-calowych monitorów ułożonych jeden na drugim - to zapewne pozwoli Wam nieco lepiej uzmysłowić sobie kształt przestrzeni roboczej. Producent zachwala tutaj wygodę korzystania z podstawki LG Ergo oraz fakt, iż użytkownik pracujący przed urządzeniem wykonywał będzie mniej ruchów na boki, co zredukuje ewentualne bóle szyi.LG DualUp zostanie zaprezentowany w pełnej krasie już 4 stycznia 2022 roku w trakcie CES 2022.Źródło: LG