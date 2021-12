Masowe rozwolnienie sparaliżowało produkcję iPhone'ów w Indiach

W efekcie wybuchły protesty.

Zatrucie pokarmowe sparaliżowało produkcję zakładu Foxconn

Wiele mówi się o tym, że w fabrykach maszyny niemal całkowicie już wyparły ludzi w pracy. Nie jest to regułą, a o tym jak ważny jest czynnik ludzki przekonało się Apple oraz włodarze fabryki Foxconn na przedmieściach. Zakład produkcyjny zamknięto na tydzień w wyniku protestów pracowników, które wybuchły niedługo po tym, jak ponad 400 Hindusów dostało rozwolnienia, a ponad 150 z nich było w jego wyniku hospitalizowanych.Znajdująca się na przedmieściach Chennai fabryka firmy Foxconn, jednego z dostawcy smartfonów Apple iPhone, pozostanie zamknięta do końca tego tygodnia po tym, jak wybuchły protesty pracowników po incydencie z masowym zatruciem pokarmowym. Kilku pracowników Foxconn Technology India Pvt Ltd zostało aresztowanych, a później zwolnionych za zorganizowanie protestu na kluczowej autostradzie Chennai-Bengaluru.