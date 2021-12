Huawei P50 Pocket oficjalnie. Składany smartfon z klapką w stylowej obudowie

Rynek składanych smartfonów zaczyna się powoli rozkręcać, a kolejni producenci wchodzą w ten segment. Huawei zaprezentował właśnie w Chinach model P50 Pocket będący ciekawą alternatywą dla Galaxy Z Flip 3 od Samsunga.



Huawei P50 Pocket to pierwsze składane urządzenie chińskiego producenta w takiej formie. Na obudowie znajdziemy dwa charakterystyczne pierścienie nawiązujące do serii P50. Na jednym z nich umieszczono moduł aparatów fotograficznych, a drugi pełni rolę dodatkowego wyświetlacza, z którego możemy korzystać gdy urządzenie jest złożone.







Konstrukcja waży 190 gramów, a grubość obudowy po rozłożeniu wynosi 7,2 mm. Główny ekran to 6,9-calowy wyświetlacz FHD+ OLED wspierający częstotliwość odświeżania 120 Hz. Mniejszy panel OLED na zewnątrz ma o przekątnej 1,04 cala oferuje rozdzielczość 340 x 340 pikseli.



Za wydajność odpowiada Snapdragon 888 4G. Nie jest zaskoczeniem, że nie znajdziemy tutaj łączności 5G z uwagi na amerykańskie sankcje. Smartfon będzie oferowany z 8 GB/12 GB pamięci RAM i 128 GB/512 GB pamięci na dane.



Producent zaimplementował baterię 4000 mAh z szybkim ładowaniem 40W. Huawei chwali się też głównym aparatem 40 MP Quad Pixel f/1,79 i dodatkowym 13 MP f/2.2 (ultraszerokokątny, 120 stopni). Uzupełnieniem jest 32-megapikselowa kamera Ultra Spectrum.



Warto zauważyć, że ekran zewnętrzny Huawei P50 Pocket obsługuje wyświetlanie powiadomień, harmonogramów, kalendarza, muzyki, pogody i sterowanie innymi funkcjami. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji wiele motywów, dzięki czemu ekran będzie można personalizować.







Ile kosztuje Huawei P50 Pocket?

Huawei P50 Pocket trafi dziś do sprzedaży w Chinach. Cena modelu podstawowego zaczyna się od 8988 CNY (1411 USD), podczas gdy wersja specjalna z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej kosztuje 10 988 CNY (1725 USD). Producent nie sprecyzował, kiedy planuje wprowadzić telefon na inne rynki poza Chinami.



Źródło: Huawei