realme GT 2 Pro - data premiery flagowca

realme GT 2 Pro - co o nim wiemy?

Początek 2022 roku będzie obfitował w premiery na rynku mobilnym. Na rynku zadebiutują smartfony z procesorem Snapdragon 8 Gen 1 - najnowszym i najwydajniejszym układem SoC w ofercie koncernu Qualcomm.realme zapowiedziało właśnie, że model GT 2 Pro zadebiutuje na rynku chińskim już 4 stycznia. Producent podkreśla, że ma to być "pierwszy w historii marki flagowiec klasy premium".realme GT 2 Pro to pierwsze urządzenie z zaplanowanej na przyszły rok serii GT 2 i jednocześnie najambitniejsze ze wszystkich wyzwań stojących przed realme. Ma wprowadzić realme w segment „superflagowców” – smartfonów wysoce innowacyjnych, oferujących najwyższą wydajność i jednocześnie skierowanych do najbardziej wymagających konsumentów.realme po raz kolejny zaprosiło do współpracy mistrza przemysłowego wzornictwa, Naoto Fukusawę. Producent podkreśla, że realme GT 2 Pro inspirowany jest koncepcją zrównoważonego rozwoju i ekologii, co zamyka się w unikalnym koncepcie Paper Tech Master Design. Bezpośrednią inspiracją dla obudowy urządzenia wykonanej z bio-polimeru jest papierowa kartka – czysta, naturalna i nadająca się do ponownego przetworzenia.Wśród ciekawych rozwiązań, które zadebiutują na pokładzie realme GT 2 Pro znajdzie się moduł fotograficzny wyposażony w ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia aż 150°. Smartfon będzie też oferował w zaawansowane możliwości komunikacyjne, dzięki wykorzystaniu 12 dookolnych anten sieci komórkowej (HyperSmart) oraz integracji w urządzeniu wzmacniacza sygnału Wi-Fi oraz nowej generacji modułu NFC.