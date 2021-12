OnePlus 10 Pro z nową technologią ekranu. Premiera już za chwilę

Flagowiec OnePlusa zadebiutuje wcześniej, niż się spodziewaliśmy.

Ekran nowej generacji

Pete Lau, oprócz daty premiery, ujawnił też jeden ciekawy element specyfikacji OnePlusa 10 Pro. Smartfon ma być wyposażony w ekran LTPO 2.0, czyli nową generację panelu OLED produkowanego przez Samsunga. Najnowsza technologia pozwoli na zastosowanie zmiennej częstotliwości odświeżania w zakresie 1 Hz - 120 Hz, dzięki czemu płynność obrazu będzie wysoka tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Pozwoli to ograniczyć zużycie energii, a co za tym idzie wydłużyć czas pracy na baterii.



Jeśli chodzi o resztę specyfikacji, za wydajność będzie najpewniej odpowiadał Snapdragon 898, który dostanie wsparcie w postaci 8 lub 12 GB pamięci RAM. Zasilanie ma zostać powierzone akumulatorowi o pojemności 5000 mAh, z obsługą szybkiego ładowania do 125 W. Na pokładzie będzie pracował Android 12 z autorską nakładką OxygenOS w najnowszej wersji. Aparat ma po raz kolejny zostać opracowany wspólnie z firmą Hasselblad, a jego główny sensor będzie wykonywał zdjęcia o rozdzielczości 50 MP.



Fani marki OnePlus, którzy czekają na nową serię topowych smartfonów mają powody do zadowolenia. CEO chińskiej firmy Pete Lau ogłosił na swoich mediach społecznościowych, że premiera modelu 10 Pro odbędzie się już w styczniu 2022 roku, czyli w przyszłym miesiącu. To znacznie wcześniej, niż zakładały nawet najbardziej optymistyczne prognozy. Przypomnijmy, że ostatnia flagowa seria zadebiutowała w marcu 2021, a z reguły producent prezentował kolejne generacje mniej więcej co rok.Żeby tego było mało, prezentacja może odbyć się na samym początku miesiąca, a dokładnie 5 stycznia. Tego dnia producent ma zaplanowaną bowiem konferencję w Las Vegas.Niestety, wersja globalna OnePlusa 10 Pro pojawi się znacznie później. Nieoficjalnie mówi się nawet o kwietniu, więc polscy klienci będą musieli uzbroić się w cierpliwość (jak zwykle).