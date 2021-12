TOP5 opłacalnych smartfonów 2021

Wybór nowego smartfonu nie jest sprawą łatwą, tym bardziej, że w ofercie każdego z producentów znajdziemy nawet kilkanaście modeli, a wiele z nich sprzedawana jest w podobnej cenie. Szukając wymarzonego sprzętu użytkownicy często zwracają uwagę na pojemność baterii, ilość aparatów, rodzaj ekranu czy wygląd obudowy. Istnieje jeszcze jeden czynnik na który warto zwrócić uwagę - stosunek ceny do jakości.



W tym materiale wybraliśmy 5 najciekawszych smartfonów, które można określić mianem opłacalnych. Skąd ten wybór? Wymienione modele nie należą do najdroższych, a oferują naprawdę przystępne podzespoły w swojej klasie cenowej. Nie sztuką jest kupić flagowca za kilka tysięcy złotych, zresztą dla większości użytkowników taki sprzęt będzie na wyrost, dlatego warto przejrzeć rynek średniaków.



W 2021 roku ceny smartfonów nadal rosły, ale na szczęście spora konkurencja w segmencie do 2000 zł sprawiła, że producenci musieli się naprawdę postarać. Efekt? Na rynek trafiło kilka naprawdę świetnie wycenionych smartfonów, które nadal warto kupić.



Szczegóły znajdziecie w materiale wideo przygotowanym przez Arka.







Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaproponowanych modelach. A może znaleźliście ciekawsze urządzenia?