Masz komputer marki Dell? Uważaj na nowy wadliwy BIOS, może uniemożliwić włącznie sprzętu

Aktualizowanie komputerów pod kątem systemu operacyjnego, pozostałych programów, sterowników czy BIOSu, to dobra praktyka. Jednak czasem firmy za nie odpowiedzialne zaliczają większe wpadki i nowe wersje mogą mieć poważne wady. Wydaje się, że jest tak obecnie w przypadku wielu laptopów i komputerów stacjonarnych Dell oraz należącej do niego gamingowej marki Alienware.Po wydaniu ostatniej aktualizacji BIOSów dla Delli i Alienwareów (w tym laptopów Dell Latitude 5320 i 5520, stacjonarnych Dell Inspiron 5680 oraz Alienware Aurora R8), wielu ich posiadaczy zaczęło sygnalizować liczne problemy. Wątki im poświęcone można znaleźć na oficjalnej platformie społeczności Dell czy Reddicie. Internauci donoszą, że przy oprogramowaniu BIOS (wersja 1.14.3 dla Dell Latitude, 2.8.0 dla Dell Inspiron i 1.0. 18 dla Alienware Aurora R8) sprzęt nie chce się poprawnie uruchamiać.

Stacjonarny gamingowy komputer Alienware Aurora R8 także ma wadliwą aktualizację BIOSu / Foto: Dell

Twój Dell lub Alienware nie uruchamia się poprawnie? Wgraj straszą wersję BIOS, to powinno pomóc

Może się to objawiać np. brakiem włączania ekranu czy nawet podświetlenia peryferii. Laptopy i komputery czasem też zdołają się odpalić, ale później wyświetlają komunikaty błędów, restartują się i pokazują BSOD z Windowsa. Aby zaradzić tym problemom, należy po prostu znów wgrać starszą wersję BIOSu, która jest pozbawiona omawianej krytycznej wady.W takim przypadku kluczowe jest wejście do BIOS i ręczny downgrade na poprzednią edycję czy użycie narzędzia SupportAssist OS Recovery. Co ważne laptopy dotknięte tą usterką mogą nadal mieć problemy z uruchamianiem. Wtedy należy odłączyć akumulator i przez 15 sekund trzymać przycisk włącznika. Dopiero po tym można ponownie podłączyć ogniwo, ładowarkę i odpalić komputer. Jak na razie Dell nie wystosował oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale tak duża wpadka zapewne zaowocuje szybką poprawką niedopracowanych BIOSów.Źródło: bleepingcomputer / Reddit (1) (2) / Dell Community (1) (2) / Foto: Dell - własne