SSD dla audiofila to wężowy olej na miarę XXI wieku

Dysk SSD dla audiofila, czyli olej wężowy na miarę XXI wieku

Audiofile to grupa konsumentów, na której firmy są w stanie zbijać potężny kapitał. Mam tutaj na myśli nie tyle typowych miłośników muzyki, dla których jej dobre brzmienie gra pierwsze skrzypce, co osoby wyznające tak zwane "audiovoodoo". Pod nazwą tą kryje się cały zestaw akcesoriów, urządzeń i dziwnego rodzaju praktyk, rzekomo zbawienny dla jakości dźwięku. W sprzedaży znaleźć można audiofilskie listwy zasilające, kable ethernetowe, routery, a nawet podstawki pod głośniki. Do grona sprzętu głupiego z czystym sumieniem powinno się z miejsca dołączyć ten dysk SSD dla audiofilów.W XIX wieku w Ameryce olej wężowy stał się alternatywnym "lekarstwem", mającym skutecznie wyleczyć każdą chorobę. Przedsiębiorcy parający się jego dystrybucją obiecywali kupującym złote góry, a specyfik stał się szybko synonimem oszustwa. Takim właśnie "olejem wężowym" okrzyknięto w sieci dysk SSD dla melomanów, zapowiedziany na forum Audiophilestyle. Cena? Około 700 dolarów, czyli ok. 2800 złotych. KIlka razy drożej od dysków M.2 o podobnej pojemności.Rzeczony dysk SSD ma poprawiać jakość dźwięku cyfrowego i zapewniać prawdziwy dźwięk 3D wraz z wrażeniami, które do tej pory dostępne były wyłącznie dla słuchaczy płyt winylowych. Jak zapewne już się domyślacie, jego wpływ na jakość odtwarzanego dźwięku jest delikatnie mówiąc wątpliwy. Jak bowiem dysk SSD miałby wpływać na jakość zer i jedynek w cyfrowej postaci?