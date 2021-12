XPG Caster DDR5, czyli kolejne pamięci DDR5 z RGB gamingowej submarki ADATA

Po modelu XPG Lancer DDR5, gamingowa submarka firmy ADATA prezentuje kolejne szybkie pamięci DDR5 z opcjonalnym podświetleniem RGB (a właściwie ARGB). Tym razem mowa o XPG Caster DDR5.Koncern zapewnia, że jej nowe moduły osiągają przepustowość 7000 MT/s (ponad dwa razy więcej niż standardowo dla DDR4), a dla zwiększenia stabilności i niezawodności zgodnie ze specyfiką rozwoju pamięci DDR5, zostały wyposażone we wbudowany układ zarządzania napięciem Power Management Integrated Circuit i korekcję błędów ECC. XPG Caster DDR5 wspierają profile Intel XMP 3.0, dzięki którym w bardzo prosty sposób ustawimy wysokie zegary i niskie opóźnienia zgodnie z deklaracjami producenta, ale bez ręcznego ustawiania każdego z parametrów.

W XPG Caster DDR5 będzie można ustawić różne tryby wielokolorowego podświetlenia LED / Foto: XPG (ADATA)

Kolejnymi pamięciami w nowym standardzie będą moduły XPG Hunter DDR5 z 5400 MT/s

Moduły zostały wyposażone w aluminiowe radiatory i trójkątne podświetlenie RGB. ADATA podkreśla, że to w połączeniu z różnymi efektami oświetlenia (m.in. statyczny, oddychający, kometa) nadaje ciekawą futurystyczną stylistykę. Co więcej w dedykowanym oprogramowaniu da się też aktywować opcję synchronizacji podświetlenia z muzyką. Moduły będą sprzedawane w wariantach z podświetleniem i bez niego. W obu przypadkach z pojemnością 16 GB. Niestety nie podano jeszcze sugerowanych cen ani przewidywanego czasu sklepowej premiery.To nie wszystkie pamięciowe nowości ADATA XPG. Firma zapowiedziała też nowe wydanie RAM XPG Hunter. Będzie to następca modelu XPG Hunter DDR4. W przypadku XPG Hunter DDR5 oferowane będą jednak niższe przepustowości niż dla XPG Caster. Miałyby wynosić 5200 MT/s, ale odświeżona względem edycji DDR4 konstrukcja także będzie wyposażona w radiatory.Źródło i foto: XPG (ADATA)