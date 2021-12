LG w końcu z mocnym gamingowym laptopem. Poznaj LG UltraGear 17G90QTM

Firma LG coraz prężniej wchodzi w segment gamingowy kolejnymi kategoriami produktów, ale obecny moment jest kluczowy. Koncern wypuścił już lubianą serię laptopów LG Gram, ale nie były to mocarne konstrukcje dla graczy, ich profil użytkowania został zupełnie inaczej pomyślany. Teraz ta luka została wypełniona dzięki właśnie zapowiedzianemu LG UltraGear 17G90QTM.Platforma została nawet wyróżniona nagrodą CES 2022 Innovation Award. W obudowie o wielkości 400 x 271,6 x 20,9/21,4 mm (przy wadze 2,64 kg) mieści się szybka matryca full HD (1920 x 1080 px) z czasem reakcji na poziomie 1 ms i odświeżaniem aż 300 Hz. Ekran wykonano w technologii IPS, a jego paleta barw pokrywa w 99 proc. profil sRGB. Sprzedawany będzie w różnych konfiguracjach z procesorami Intel Core 11 generacji (Intel Tiger Lake-H) i 16 GB lub 32 GB pamięci DDR4 w dual-channel. Mocy do gier nie powinno zabraknąć dzięki zastosowaniu wydajnej karty graficznej GeForce RTX 3080 Max-Q (oczywiście jego osiągi są nieco obniżone względem pełnoprawnego RTX 3080).

Pierwszy gamingowy laptop LG nie ma wcale przesadzonego krzykliwego designu / Foto: LG

LG zadbało nie tylko o moc w grach, ale i dźwięk oraz bogaty zestaw interfejsów

Wszystko dopełniają nośniki SSD M.2 NVMe o pojemnościach do 1 TB (do dyspozycji są 2 sloty) i cała gama portów i interfejsów. Wśród nich znajdziemy Thunderbolt 4 (zgodny z USB PowerDelivery i USB 3 Gen 2 typu C), USB 3.2 Gen 2 typu C, typowe USB 3.2 Gen 2 typu A, HDMI, czytnik kart microSD/UFS, dedykowany wtyk ładowania czy wbudowaną przewodową kartę sieciową oraz bezprzewodowe WiFi 6E (Intel Killer).Multimedia są dopełniane przez zaawansowany system czterech głośników każdy o mocy 2 W. Taki układ "zapewnia realistyczny, trójwymiarowy dźwięk dzięki wbudowanemu systemowi głośników dwukanałowych. Dzięki obsłudze technologii DTS:X Ultra głośniki precyzyjnie oddają kierunkowość i lokalizację dźwięków w środowisku gry". Warto wspomnieć o układzie chłodzenia komorą parową, aluminiowej obudowie w fioletowo-szarym kolorze, gamingowej podświetlanej klawiaturze RGB (można dowolnie ustawiać pracę poszczególnych diod) czy baterii o pojemności 93 Wh.